Nissan закриє сім заводів та скорочує 20 000 робочих місць

Nissan закриє сім заводів, що призведе до втрати 20 000 робочих місць по всьому світу.

Про це пише The Guardian.

Заначається, що у міру скорочення виробництва, Nissan скоротить ще 11 000 робочих місць після того, як у листопаді було оголошено про скорочення 9 000 робочих місць, що загалом скоротить чисельність персоналу на 15%.

Nissan не повідомив, які саме заводи планують закрити. Однак, як пише видання, завод у Сандерленді на північному сході Англії, єдиний завод автовиробника в Європі, де працює 6000 осіб, не вважається ймовірним кандидатом на закриття.

Реструктуризація скоротить кількість заводів компанії з 17 до 10 до 2027 року, а її метою є економія в цілому 500 млрд єн (2,6 млрд фунтів стерлінгів). Nissan також перегляне свій ланцюг поставок, щоб отримувати більше деталей від меншої кількості постачальників для економії коштів.

Повідомляється, що новий гендиректор компанії Іван Еспіноса стикається зі складним завданням – реорганізувати автовиробника, цінність колись могутнього бренду якого знизилася. Він заявив, що компанія зосередиться на прибутковості, а не на обсягах.

Нагадаємо:

Nissan Motor хоче припинити виробництво автомобілів на своєму заводі в Ухані в Китаї до 31 березня 2026 року.

Компанія Nissan скоротить виробництво в Японії свого найбільш продаваного позашляховика в США — моделі Rogue — у період з травня по липень.