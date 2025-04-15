Nissan скоротить виробництво найпопулярнішої моделі авто в США через мита

Компанія Nissan скоротить виробництво в Японії свого найбільш продаваного позашляховика в США — моделі Rogue — у період з травня по липень.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

Таким чином, Nissan приєднується до інших світових автовиробників, які змінюють свої виробничі плани у відповідь на нові імпортні мита США.

Рішення президента США Дональда Трампа запровадити 25% мито на автомобілі, вироблені за кордоном, порушило глобальний ланцюг постачання автомобілів.

Nissan, третій за величиною автовиробник Японії, виявився більш уразливим, ніж деякі конкуренти. США є його основним ринком, на який торік припадало понад чверть продажів, причому багато з цих авто було вироблено в Японії або Мексиці.

Nissan планує скоротити випуск моделі Rogue на 13 000 автомобілів на своєму заводі в Кюсю, на південному заході Японії, протягом тримісячного періоду. Заплановане скорочення еквівалентне понад п’ятій частині з 62 000 моделей Rogue, проданих у США за перші три місяці цього року.

Працівники заводу в Кюсю, який є найбільшим підприємством Nissan, працюватимуть менше годин з травня по липень, у деякі дні виробництво буде зупинене, повідомило джерело.

Водночас завод продовжить працювати у дві зміни на день. Nissan перегляне виробничу ситуацію пізніше залежно від подальшої ситуації з митами, зазначив співрозмовник.

У понеділок Трамп заявив, що розглядає можливість зміни ставки мита на автомобілі, оскільки автовиробникам "потрібен трохи час".

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Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість зробити винятки з мит на імпорт автомобілів та запчастин, щоб дати автокомпаніям більше часу для налагодження виробництва в США.