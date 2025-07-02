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Nissan відкликає понад 440 тисяч авто через ризик відмови двигуна

Олексій Артемчук — 2 липня, 15:51
Nissan відкликає понад 440 тисяч авто через ризик відмови двигуна
Getty Images

Японська компанія Nissan відкликає 443 899 автомобілів у США через потенційний дефект двигуна, який може призвести до його пошкодження або повної відмови.

Про це повідомила Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA), передає Reuters.

Йдеться про окремі моделі Nissan Rogue, Altima, Infiniti QX50 та QX55. За даними агентства, дефект виявлено в 1,2% усіх авто, що підлягають відкликанню. У компанії попереджають, що несправність підвищує ризик аварії.

У Nissan зазначили, що проблема стосується певних компонентів двигуна, виготовлених з потенційним виробничим браком. Поки що відомо лише про один випадок пошкодження, пов’язаний із дефектом.

nissan США

США

Nissan відкликає понад 440 тисяч авто через ризик відмови двигуна
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