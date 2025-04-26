Nissan хоче припинити виробництво автомобілів на одному зі своїх заводі у Китаї – Reuters

Nissan Motor хоче припинити виробництво автомобілів на своєму заводі в Ухані в Китаї до 31 березня 2026 року.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Рішення було прийнято після того, як на заводі потужністю 300 000 автомобілів, який виробляє електромобіль Ariya і позашляховик X-Trail, знизилася продуктивність на тлі жорсткої конкуренції з боку китайських автовиробників.

Річний обсяг виробництва на підприємстві, орендованому у Dongfeng Motor, з моменту початку роботи в 2022 році, досяг лише близько 10 000 одиниць.

Японський автовиробник у четвер спрогнозував рекордний чистий збиток від 4,87 млрд дол до 5,22 млрд дол через витрати на знецінення за фінансовий рік, що закінчився 31 березня.

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Компанія Honda планує частково перенести складання автомобілів із Канади та Мексики до Сполучених Штатів.