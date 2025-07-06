Nissan хоче виробляти електромобілі під брендом Foxconn аби врятувати завод у Японії

Nissan Motor веде переговори з одним із найбільших виробників електроніки, тайванською транснаціональною компанією Foxconn про співпрацю в галузі електромобілів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на японське видання Nikkei.

Цей крок розглядається Nissan як можливість врятувати свій завод у Оппамі.

Завод Nissan, на якому працює близько 3900 осіб, був потенційним об'єктом консолідації із Foxconn в рамках планів реструктуризації японського автовиробника. у бізнесі якого виникли проблеми.

Запропонована ідея виробництва електромобілів під брендом Foxconn на складальних лініях може зберегти робочі місця та мережі постачальників, повідомляє Nikkei.

Нагадаємо:

Японська компанія Nissan відкликає 443 899 автомобілів у США через потенційний дефект двигуна, який може призвести до його пошкодження або повної відмови.

Nissan розглядає плани закриття двох автоскладальних заводів в Японії і закордонних заводів, в тому числі в Мексиці в межах плану скорочення витрат.