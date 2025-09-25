Німецьке обладнання і висока продуктивність: в управління віддають ще один завод Медведчука

АРМА розпочало ринкові консультації щодо управління цегельним заводом "Керамбуд" на Львівщині, який раніше належав проросійському політику Віктору Медведчуку.

Про це Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомляє на сайті.

Агентство називає ТОВ "Керамбуд" "одним із найпотужніших виробників будівельної цегли" на Заході України з високою прибутковістю.

Завод оснащений сучасним високотехнологічним німецьким обладнанням, всі виробничі процеси повністю автоматизовано. Потужності підприємства дають змогу виготовляти до 4 млн штук якісної цегли щомісяця. Завод не потребує значних капіталовкладень для відновлення роботи за призначенням.

Відповідно до незалежної оцінки активу, проведеної з ініціативи АРМА, ринкова вартість активу перевищує 246 млн грн.

В управління передадуть 100% корпоративних прав, три земельні діляни (6,8 га, 2,5 га, 0,76 га), три нежитлові приміщення (21261,9 кв. м, 9666,3 кв. м, 235,1 кв. м), а також 10 одиниць транспорту і виробничі засоби.

Під час виїзного огляду підприємства, який напередодні здійснили працівники АРМА, порушень чи фактів використання активу виявлено не було, додають у агенстві.

ТОВ "Керамбуд" передали в управління АРМА за рішенням Личаківського районного суду Львова.

Нагадаємо:

Раніше АРМА повідомляло, що згідно з незалежною оцінкою, ринкова вартість арештованого заводу "Керамбуд" Віктора Медведчука та його бізнес-партнера Тараса Козака становить 246,2 млн грн.

Також АРМА розпочало ринкові консультації щодо пошуку управителя іншим арештованим заводом, який повʼязаний з проросійським політиком та зрадником Віктором Медведчуком – ТОВ "Бетонбуд".

Під час огляду арештованого заводу працівники АРМА встановили факти його незаконного використання та використання спеціального транспорту, який також було арештовано.

Також повідомлялося, що АРМА шукає управителя для майна телеканалу Наш, який належав підозрюваному у держзраді екснардепу Євгену Мураєву. АРМА виставило на аукціон в системі Прозорро ТОВ "Наша Прага", ТОВ "Наш 24", ТОВ "Наш 365".