Немецкое оборудование и высокая производительность: в управление отдают еще один завод Медведчука

АРМА начало рыночные консультации по управлению кирпичным заводом "Керамбуд" на Львовщине, который ранее принадлежал пророссийскому политику Виктору Медведчуку.

Об этом Агентство по розыску и менеджменту активов сообщает на сайте.

Агентство называет ООО "Керамбуд" "одним из самых мощных производителей строительного кирпича" на Западе Украины с высокой доходностью.

Завод оснащен современным высокотехнологичным немецким оборудованием, все производственные процессы полностью автоматизированы. Мощности предприятия позволяют изготавливать до 4 млн штук качественного кирпича ежемесячно. Завод не требует значительных капиталовложений для возобновления работы по назначению.

Согласно независимой оценке актива, проведенной по инициативе АРМА, рыночная стоимость актива превышает 246 млн грн.

В управление передадут 100% корпоративных прав, три земельных участка (6,8 га, 2,5 га, 0,76 га), три нежилых помещения (21261,9 кв. м, 9666,3 кв. м, 235,1 кв. м), а также 10 единиц транспорта и производственные средства.

Во время выездного осмотра предприятия, который накануне осуществили работники АРМА, нарушений или фактов использования актива выявлено не было, добавляют в агентстве.

ООО "Керамбуд" передали в управление АРМА по решению Лычаковского районного суда Львова.

Напомним:

Ранее АРМА сообщало, что согласно независимой оценке, рыночная стоимость арестованного завода "Керамбуд" Виктора Медведчука и его бизнес-партнера Тараса Козака составляет 246,2 млн грн.

Также АРМА начало рыночные консультации по поиску управляющего другим арестованным заводом, который связан с пророссийским политиком и предателем Виктором Медведчуком - ООО "Бетонбуд".

При осмотре арестованного завода сотрудники АРМА установили факты его незаконного использования и использования специального транспорта, который также был арестован.

Также сообщалось, что АРМА ищет управляющего для имущества телеканала Наш, который принадлежал подозреваемому в госизмене экс-нардепу Евгению Мураеву. АРМА выставило на аукцион в системе Прозорро ООО "Наша Прага", ООО "Наш 24", ООО "Наш 365".