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Німеччина профінансує виробництво українських далекобійних систем – Мерц

Андрій Муравський — 28 травня, 15:20
Німеччина профінансує виробництво українських далекобійних систем – Мерц
Getty Images

Німеччина профінансує виробництво українських далекобійних систем озброєння і не буде жодних обмежень щодо дальності їх застосування.

Про це заявив федеральний канцлер ФРН Фрідріх Мерц під час пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у середу у Берліні, передає "Укрінформ".

Президент України Володимир Зеленський у середу прибув з візитом до Берліна. Програмою візиту передбачено переговори українського лідера з канцлером Фрідріхом Мерцом.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що оборонна промисловість у Європі стрімко зростає, але зіткнулася з серйозною нестачею кадрів. Компанії не встигають виробляти ракети, танки та дрони, оскільки не вистачає фахівців — від інженерів до зварювальників.

Країни Європейського союзу домовилися про запуск фонду позик на озброєння в розмірі 150 мільярдів євро, який фінансуватиметься із загального бюджету блоку.

Збільшення європейських оборонних бюджетів і нарощування виробництва військової техніки необхідні для забезпечення безпеки Європи.

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Німеччина профінансує виробництво українських далекобійних систем – Мерц
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