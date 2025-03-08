Європі потрібне збільшення виробництва зброї – Рютте

Збільшення європейських оборонних бюджетів і нарощування виробництва військової техніки необхідні для забезпечення безпеки Європи.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтервʼю газеті Welt am Sonntag, передає Reuters.

"Нам потрібно буде витрачати більше коштів для забезпечення власної безпеки. Але нам також потрібно швидко нарощувати наше оборонне виробництво по обидва боки Атлантики. Занадто довго ми виробляли занадто мало" - сказав Рютте.

За словами Рютте, потрібні боєприпаси, кораблі, танки, літаки, а також супутники і безпілотники.

Як повідомляє Reuters, Німецькі законодавці обговорюватимуть радикальні зміни до правил державних запозичень для фінансування оборони, а також створення інфраструктурного фонду в розмірі 500 мільярдів євро з 13 березня, щоб ухвалити ці заходи в парламенті.

Рютте заявив, що зустрівся з багатьма керівниками оборонних компаній і закликав їх реагувати на зростаючий попит.

Лідери ЄС, своєю чергою, провели зустрічі, щоб підтримати спільні оборонні кредити для країн-членів і дозволити оборонні витрати, що виходять за рамки жорстких бюджетних правил для інших секторів.

Нагадаємо:

Європейські акції оборонного сектору різко зросли після заяв політичних лідерів регіону про збільшення оборонних можливостей ЄС і підтримку України.