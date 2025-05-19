Країни Євросоюзу запускають фонд позик на озброєння

Країни Європейського союзу домовилися про запуск фонду позик на озброєння в розмірі 150 мільярдів євро, який фінансуватиметься із загального бюджету блоку.

Про це з посиланням на Financial Times повідомляє УНІАН.

За оцінками FT пише, рішення "стало знаковим кроком для Брюсселя, викликаним війною Росії проти України і вимогами президента США Дональда Трампа до Європи більше витрачати на власну безпеку".

Ініціатива дасть змогу країнам ЄС брати кредити у Брюсселя і витрачати кошти на системи і платформи озброєнь через спільні закупівлі. Вона була запропонована Європейською комісією на початку цього року для прискорення переозброєння континенту.

За словами трьох урядовців, після кількох місяців перемовин щодо деталей використання коштів рішення отримало політичну підтримку столиць вранці в понеділок, 19 травня. Офіційно рішення буде затверджено в середу, 21 травня, пообіцяли чиновники.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році кілька країн НАТО активізували зусилля щодо досягнення або перевищення мети Альянсу з витрат не менше 2% ВВП на оборону.

При цьому Дональд Трамп після повернення в Білий дім зажадав, щоб Європа робила більший внесок у НАТО, і пригрозив тим, що США можуть відмовитися від своїх оборонних зобов'язань на континенті.

Витрати на заміну обладнання та персоналу США складуть приблизно 1 трильйон доларів за 25 років. Це включає одноразові витрати на закупівлю в розмірі від 226 до 344 мільярдів доларів і додаткові витрати, пов'язані з військовим обслуговуванням, персоналом і підтримкою.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Україна та Євросоюз підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в оборонній промисловості. Метою є спільне просування спільних інтересів української промисловості та членів ASD.

Сторони домовилися сприяти співпраці та партнерству між українськими оборонними компаніями та членами ASD, а також сприяти участі українських компаній у промислових консорціумах за відповідними програмами ЄС. До таких відносяться Європейський оборонний фонд або "Горизонт Європа".

Раніше повідомлялося, що голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що для збільшення потенціалу оборонно-промислового комплексу України потрібне обґрунтоване і правильне рішення Кабміну щодо дозволу на експорт української зброї.

На його думку, таке урядове рішення значно підтримає вітчизняних виробників зброї. І для підтримки цього локомотиву української економіки "ми повинні створити спеціальний правовий та податковий режим, яким могли б користуватися наші оборонні підприємства.

Також повідомлялося, що Європейський союз виділить додаткові 900 млн євро на закупівлю озброєння для України за рахунок непередбачених доходів від заморожених російських активів.

"Протягом наступних двох тижнів ми також витратимо додаткові 900 млн євро на закупівлю зброї та боєприпасів для України, і все це буде профінансовано за рахунок надприбутків від заморожених російських активів", – сказав заступник генерального секретаря Зовнішньої служби ЄС Чарльз Фріс.

Раніше Міністерство економіки повідомило, що Україна отримала черговий транш у розмірі 3,5 млрд євро від ЄС у межах програми Ukraine Facility. Це перший транш фінансової підтримки, який Україна отримала у 2025 році.

Зазначається, що з отриманих 3,5 млрд євро: 3,1 млрд – пільгові кредити та 400 млн – грантові кошти. Їх спрямують на покриття державних видатків.