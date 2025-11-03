Німці хочуть закрити ринок ЄС для російської сталі

Віце-канцлер Німеччини Ларс Клінгбайль вимагає повністю закрити ринок Європейського Союзу для російської сталі.

Про це повідомляє видання Spiegel.

Заяву про необхідність заборони імпорту сталі з Росії Клінгбайль зробив напередодні "Сталевого саміту", який відбудеться у відомстві федерального канцлера 6 листопада.

За словами віце-канцлера, сталеві сляби, вироблені в Росії та перероблені на підприємствах ЄС, досі не підпадають під санкції.

Він підкреслив, що важко пояснити німецьким металургам, чому Європа досі дозволяє російській сталі потрапляти на ринок.

Віце-канцлер заявив, що у відповідь на глобальний надлишок потужностей і демпінгові ціни з боку іноземних виробників необхідно впровадити політику "європейського патріотизму".

Він закликав збільшити внутрішнє виробництво сталі та орієнтуватися на екологічно чисту і високоякісну продукцію з Німеччини та Європи. Пріоритет, за його словами, слід надавати використанню місцевої сталі у стратегічно важливих галузях, включаючи інфраструктуру та автомобілебудування.

Нагадаємо:

Раніше Польща ввела санкції проти двох компаній, які постачали сталь в Росію. Польська влада вважає, що ця така спеціальна сталь може потрапити на російські оборонні заводи.

Польща майже повністю переорієнтувалась на імпорт залізної руди з України, відмовившись від російських поставок.

Раніше повідомлялося, що "Северсталь" — одна з найбільших металургійних компаній Росії, на яку припадає 14% всієї виплавки сталі в країні, — продовжує фіксувати погіршення фінансових показників.

Російські сталеливарні компанії зафіксували різке погіршення фінансових результатів через падіння попиту, високі ставки кредитів і санкції, що обмежують експорт.

Раніще повідомлялося, що Європейський Союз за підсумками січня-липня 2025 року імпортував 3,37 млн т (+0,6% р./р.) металургійної сировини російського походження.