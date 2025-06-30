Абрамовичу загрожує втрата до 96% від інвестицій в американську сталь

Група Evraz, що належить російському мільярдеру Роману Абрамовичу, отримала дозвіл від британського управління з контролю за дотриманням фінансових санкцій (OFSI) на продаж свого північноамериканського дивізіону фонду Atlas (Коннектикут), що спеціалізується на сталеливарній галузі.

Про це пише The Moscow Times.

Угоду планується завершити в другому півріччі 2025 року.

Умови передбачають аванс у розмірі $50 млн і відкладену винагороду до $450 млн, яку виплатять у разі досягнення певних фінансових показників після угоди. Отримана сума в кращому разі буде в п'ять разів меншою за суму, вкладену Evraz в американські металургійні активи.

Як пише видання, вихід з ринку США принесе Абрамовичу величезні збитки.

Загальна сума витрат на придбання американських активів оцінюється в $5,2 млрд: $2,3 млрд - за Oregon Steel Mills, $565 млн - за Claymont Steel, і ще $4 млрд - за активи шведської SSAB.

Частину цих активів згодом було продано російській ТМК за $1,7 млрд, що дало змогу частково компенсувати втрати. За результатами інвестицій Абрамович із колегами втратять від 90% до 96% від вкладеного.

Нагадаємо:

Уряд Великої Британії пригрозив подати до суду на колишнього власника футбольного клубу "Челсі" Романа Абрамовича, щоб гарантувати, що виручені з продажу клубу кошти підуть на допомогу Україні.