Виробник танків Leopard вийде на IPO

Німеччина повинна забезпечити рівність з Францією у планованому розміщенні акцій виробника танків Leopard KNDS на суму 20 млрд євро.

Про це повідомляє Reuters.

Для цього Берліну доведеться придбати більше, ніж блокуючу меншину у 25%.

Юрген Кернер, заступник голови найвпливовішого профспілкового об'єднання Німеччини IG Metall, заявив Reuters, що рівність у власності є ключовою "для захисту німецьких технологій та робочих місць" і що Берлін "не повинен упустити відповідний момент для цього".

Наразі KNDS належить на 50% французькому уряду та на 50% родині власників колишньої німецької компанії Krauss-Maffei Wegmann (KMW), які планують продати весь свій пакет акцій під час первинного публічного розміщення акцій (IPO)

IPO заплановано на червень або липень.

У лютому джерела повідомили Reuters, що Берлін готує придбання щонайменше 25,1% акцій, що, за словами Кернера, не буде достатньо для забезпечення паритету з часткою Франції.

"Навіть якщо Франція була б готова зменшити свою частку, наприклад, до менше ніж 40%, блокуюча меншість у 25% не була б достатньою. Інакше Німеччина ризикує втратити контроль над ключовою компанією в ході IPO", — сказав Кернер.

Заплановане IPO може стати одним з найбільших в Європі цього року і дозволить KNDS увійти до десятки найбільших оборонних компаній регіону в секторі, який привертає увагу інвесторів у зв'язку з прагненням континенту збільшити військові витрати.

