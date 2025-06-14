Трамп схвалив поглинання U.S. Steel японською Nippon Steel за $15 мільярдів

Президент США Дональд Трамп схвалив пропозицію японської Nippon Steel щодо поглинання американської U.S. Steel за 14,9 млрд доларів.

Про це пише Reuters.

Трамп 13 червня підписав указ, яким дозволив укладання угоди за умов дотримання низки вимог.

Згідно з документом, угоду буде затверджено лише в тому випадку, якщо сторони підпишуть із Мінфіном США угоду з національної безпеки (NSA), яка виршить питання нацбезпеки.

Після цього компанії оголосили, що підписали угоду, виконавши умови директиви Трампа і фактично отримавши схвалення на злиття, додає агентство.

Таким чином, Nippon Steel купує 100% акцій U.S. Steel. За словами компаній, угода включає 11 млрд доларів нових інвестицій, які мають бути зроблені до 2028 року, а також зобовʼязання щодо управління, виробництва та торгівлі.

Як зазначає Reuters, поглинання дозволить U.S. Steel отримати критично важливі інвестиції, натомість Nippon Steel може отримати вигоду з багатьох американських інфраструктурних проєктів у той час, як її конкуренти стикаються з 50%-митами на сталь.

Нагадаємо:

У січні 2025 року перед відходом із Білого дому Джо Байден заблокував злиття японської Nippon Steel з американською U.S. Steel через загрози для національної безпеки. Профспілка підтримала таке рішення.

У січні U.S. Steel і Nippon Steel подали до суду через рішення Байдена. Читайте детальніше: Чому Байден заблокував поглинання Японією ключового виробника сталі

Проти продажу U.S. Steel спочатку виступав і новообраний президент США Дональд Трамп. Але вже в березні він висловив підтримку пропозиції Nippon Steel купити U.S. Steel.

"Це буде заплановане партнерство між United States Steel і Nippon Steel, яке створить щонайменше 70 000 робочих місць і додасть 14 мільярдів доларів до економіки США", - писав тоді Трамп.