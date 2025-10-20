У однієї з найбільших металургійних компаній Росії обвалився прибуток і попит

"Северсталь" — одна з найбільших металургійних компаній Росії, на яку припадає 14% всієї виплавки сталі в країні, — продовжує фіксувати погіршення фінансових показників.

Про це пише видання The Moscow Times з посиланням на звітність компанії.

У третьому кварталі "Северсталь", що належить мільярдерові Олексію Мордашову, отримала втричі менше прибутку, ніж роком раніше, — 12,99 млрд рублів. А за підсумками 9 місяців зіткнулася з падінням прибутку на 57%, до 49,74 млрд рублів

Виручка "Северсталі" впала на 18% за квартал і 14% за 9 місяців, а показник EBITDA — на 45% і 40% відповідно.

Вільний грошовий потік компанії — тобто різниця між надходженнями на рахунки і відтоком — став негативним: мінус 21,24 млрд рублів за січень-вересень. Іншими словами, "Северсталь" втрачала гроші із середньою швидкістю 2,3 млрд рублів на місяць.

"Грошова подушка" компанії з початку року "здулася" практично вдвічі: із 128,5 млрд рублів на рахунках залишилося 72,2 млрд.

"Кризові тенденції в російській і світовій металургії продовжили наростати", — описав ситуацію гендиректор "Северсталі" Олександр Шевельов. За його словами, падіння попиту на метал всередині Росії прискорюється і досягло 15%.

Нагадаємо:

Російські сталеливарні компанії зафіксували різке погіршення фінансових результатів через падіння попиту, високі ставки кредитів і санкції, що обмежують експорт.