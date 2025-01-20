Суд заарештував і передав АРМА майно феросплавного заводу Коломойського

Шевченківський районний суд Києва заарештував і передав Агентству з розшуку та управління активами (АРМА) майно АТ "Нікопольський завод феросплавів" Ігоря Коломойського.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Серед переданих активів: чотири тепловози, 13 думпкарів, 25 вагонів, 120 напіввагонів, понад 13 000 тонн готової феросплавної продукції.

Суд ухвалив рішення 27 грудня 2024 року в межах кримінального провадження про заволодіння державними коштами у 2014 році на той час службовими особами ПАТ КБ "ПриватБанк", серед яких фігурують колишні акціонери банку, зокрема бізнесмен Ігор Коломойський та його оточення.

Як встановило слідство, службові особи ПриватБанку у 2014 році заволоділи понад 19 мільярдів гривень, які Національний банк виділив на рефінансування.

"Підставою для таких дій стали сумнівні кредитні угоди, забезпеченням яких виступали майнові права на товари та активи, зокрема й Нікопольський завод феросплавів", – розповіли в АРМА.

"Нікопольський завод феросплавів" є одним із найбільших металургійних підприємств України та Європи.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки викрило 2 феросплавних заводи в ухиленні від сплати майже 1,2 млрд грн податків під час експорту. Мова йде про "Нікопольський завод феросплавів" та "Запорізький феросплавний завод", що пов’язані з Ігорем Коломойським.