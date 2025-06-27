Nike планує скоротити виробництво в Китаї, щоб пом'якшити удар американських тарифів

Компанія Nike планує скоротити виробництво в Китаї і оголосив про підвищення цін.

Про це пише агентство Reuters.

Гігант спортивного одягу вже оголосив про підвищення цін, щоб частково пом'якшити вплив тарифів президента США Дональда Трампа, говориться у публікації.

"Широкомасштабні тарифи президента США Дональда Трампа на ключових торговельних партнерів можуть додати близько одного мільярда доларів США до витрат Nike, заявили керівництво компанії", – пише агентство.

Споживчі товари є однією з галузей, які найбільше постраждали від тарифної війни між двома найбільшими економіками світу. Керівництво компанії заявили, що вони зосереджені на тому, щоб зменшити фінансовий тиск.

Компанія планує до кінця травня 2026 року перенести виробництво з Китаю до інших країн. "Ми оптимізуємо наші джерела постачання і по-різному розподілимо виробництво в різних країнах, щоб пом'якшити новий зустрічний вітер витрат у Сполучених Штатах", – зазначили у компанії.

Аналітики очікують, що інші виробники спортивного одягу також піднімуть ціни, що вбереже Nike від втратити значної частки ринку в США.

Компанія спрогнозувала менше, ніж очікувалося, падіння доходів у першому кварталі, що призвело до зростання акцій на 11%, пише Reuters.

Згідно з даними, зібраними компанією LSEG, продажі Nike впали на 12% до 11,10 мільярдів доларів США, тоді як аналітики очікували падіння на 14,9% до 10,72 мільярдів доларів США.

Китай продовжує залишатися больовою точкою, причому керівники компанії заявляють, що для зміни ситуації в країні знадобиться час, оскільки Nike бореться з більш жорсткими економічними умовами і конкуренцією.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що китайський експорт дрібних посилок до США обвалився на 40% у травні через нові американські мита.

Скасування податкової пільги на товари вартістю до 800 доларів США призвело до різкого падіння дрібного імпорту з Китаю. За даними митної служби КНР, у травні обсяг таких поставок до США скоротився до трохи більше 1 млрд доларів — це найнижчий рівень з початку 2023 року.

Також повідомлялося, що у квітні В’єтнам зафіксував найвищі обсяги експорту до США з часів пандемії — понад 12 млрд дол. Це на 34% більше, ніж роком раніше, повідомляє в'єтнамська митниця. Одночасно імпорт з Китаю також досяг пікового рівня — понад 15 млрд дол.

Зростання відбулося на тлі переговорів Ханоя з Вашингтоном щодо скорочення торгівельного профіциту і боротьби з постачанням китайських товарів до США через В’єтнам. США підозрюють, що багато товарів з Китаю потрапляють до них з маркуванням "Made in Vietnam", хоча реальна додана вартість у В’єтнамі — мінімальна.

Як зазначає BBC, взуттєве виробництво "стало символом багаторічних змін і демонструє, що виробництво більше не є трудомістким двигуном процвітання, яким воно було колись".

Приблизно 99% взуття, що продається в США, імпортується, переважно з Китаю, В'єтнаму та Індонезії. Внутрішнього постачання взуття майже немає - лише близько 1% проданого взуття виробляється в Америці.

Також раніше повідомлялося, що на Nike подали колективний позов через несподіване закриття підрозділу RTFKT, що спеціалізувався на NFT та цифрових активах. Позивачі заявляють, що це рішення призвело до значних фінансових втрат.