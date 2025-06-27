Nike планирует сократить производство в Китае, чтобы смягчить удар американских тарифов

Компания Nike планирует сократить производство в Китае и объявил о повышении цен.

Об этом пишет агентство Reuters.

Гигант спортивной одежды уже объявил о повышении цен, чтобы частично смягчить влияние тарифов президента США Дональда Трампа, говорится в публикации.

"Широкомасштабные тарифы президента США Дональда Трампа на ключевых торговых партнеров могут добавить около одного миллиарда долларов США к расходам Nike, заявили руководство компании", - пишет агентство.

Потребительские товары являются одной из отраслей, которые больше всего пострадали от тарифной войны между двумя крупнейшими экономиками мира. Руководство компании заявили, что они сосредоточены на том, чтобы уменьшить финансовое давление.

Компания планирует до конца мая 2026 года перенести производство из Китая в другие страны. "Мы оптимизируем наши источники поставок и по-разному распределим производство в разных странах, чтобы смягчить новый встречный ветер расходов в Соединенных Штатах", - отметили в компании.

Аналитики ожидают, что другие производители спортивной одежды также поднимут цены, что убережет Nike от потери значительной доли рынка в США.

Компания спрогнозировала меньшее, чем ожидалось, падение доходов в первом квартале, что привело к росту акций на 11%, пишет Reuters.

Согласно данным, собранным компанией LSEG, продажи Nike упали на 12% до 11,10 миллиардов долларов США, тогда как аналитики ожидали падения на 14,9% до 10,72 миллиардов долларов США.

Китай продолжает оставаться болевой точкой, причем руководители компании заявляют, что для изменения ситуации в стране понадобится время, поскольку Nike борется с более жесткими экономическими условиями и конкуренцией.

Напомним:

Ранее сообщалось, что китайский экспорт мелких посылок в США обвалился на 40% в мае из-за новых американских пошлин.

Отмена налоговой льготы на товары стоимостью до 800 долларов США привела к резкому падению мелкого импорта из Китая. По данным таможенной службы КНР, в мае объем таких поставок в США сократился до чуть более 1 млрд долларов - это самый низкий уровень с начала 2023 года.

Также сообщалось, что в апреле Вьетнам зафиксировал самые высокие объемы экспорта в США со времен пандемии - более 12 млрд долл. Это на 34% больше, чем годом ранее, сообщает вьетнамская таможня. Одновременно импорт из Китая также достиг пикового уровня - более 15 млрд долл.

Рост произошел на фоне переговоров Ханоя с Вашингтоном по сокращению торгового профицита и борьбы с поставками китайских товаров в США через Вьетнам. США подозревают, что многие товары из Китая попадают к ним с маркировкой "Made in Vietnam", хотя реальная добавленная стоимость во Вьетнаме - минимальная.

Как отмечает BBC, обувное производство "стало символом многолетних изменений и демонстрирует, что производство больше не является трудоемким двигателем процветания, каким оно было когда-то".

Примерно 99% обуви, продаваемой в США, импортируется, в основном из Китая, Вьетнама и Индонезии. Внутренних поставок обуви почти нет - лишь около 1% продаваемой обуви производится в Америке.

Также ранее сообщалось, что на Nike подали коллективный иск из-за неожиданного закрытия подразделения RTFKT, специализировавшегося на NFT и цифровых активах. Истцы заявляют, что это решение привело к значительным финансовым потерям.