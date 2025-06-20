Експорт дрібних товарів з Китаю до США впав на 40%

Китайський експорт дрібних посилок до США обвалився на 40% у травні через нові американські мита.

Про це пише Bloomberg.

Скасування податкової пільги на товари вартістю до 800 доларів США призвело до різкого падіння дрібного імпорту з Китаю. За даними митної служби КНР, у травні обсяг таких поставок до США скоротився до трохи більше 1 млрд доларів — це найнижчий рівень з початку 2023 року.

Пільга, відома як правило de minimis, дозволяла компаніям, зокрема Shein та Temu, надсилати товари американським покупцям напряму, оминаючи мита.

Попри падіння, США залишаються найбільшим ринком для китайських дрібних посилок. На другому місці — Малайзія з понад 700 млн доларів поставок у травні. Загалом у світі експорт малих пакунків з Китаю зріс на 40%, зокрема через збільшення обсягів до Південної Кореї, Бельгії та Угорщини.

Нагадаємо:

Китайські платформи Temu та Shein змінюють фокус на європейський ринок через митну політику Дональда Трампа, що впливає на маркетплейси у США.

Із 14 травня Сполучені Штати знизять мита на імпорт товарів малої вартості з Китаю до 54% замість чинних 120%.

Інтернет-ритейлери Shein та Temu зазнали двозначного падіння продажів за тиждень після того, як роздрібні ціни пішли вгору через зростання мит у США.

Інтернет-ритейлер Temu відмовляється від моделі, що базувалася на дешевому імпорті з Китаю: тепер компанія планує продавати американцям лише товари місцевих продавців.