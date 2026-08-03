Неякісне вугілля для лікарень та шкіл: учасникам оборудки вручили підозри

Вісьмом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у розкраданні бюджетних коштів: упродовж 2024 року вони постачали школам, дитячим садкам і лікарням неякісне вугілля, змішане з пилом та іншими сторонніми домішками.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва прокуратури учасникам організованої групи повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами під час закупівлі кам'яного вугілля для державних і комунальних установ, говориться у повідомленні.

Учасники групи постачали бюджетним установам вугілля, яке не відповідало умовам договорів і вимогам державних стандартів, водночас оплату з бюджету отримували як за якісне паливо із заявленими характеристиками.

"Організував схему 48-річний мешканець Києва, який залучив до неї ще сімох осіб, розподілив між ними ролі та координував їхні дії", – розповіли у прокуратурі.

До складу групи входили керівники трьох підприємств, бухгалтер та інші особи, які забезпечували участь у закупівлях, оформлення договорів і супровідних документів, придбання та постачання вугілля тощо.

Для участі у закупівлях використовували три підконтрольні підприємства, які формально виступали незалежними постачальниками, однак їхні тендерні пропозиції та дії були узгоджені заздалегідь.

"У частині закупівель компанії з нижчими ціновими пропозиціями відмовлялися від укладення договорів або не подавали необхідних документів, що забезпечувало перемогу заздалегідь визначеного учасника", – зазначає прокуратура.

Після перемоги в тендерах учасники групи закуповували дешеве вугілля та тверде паливо невідомого походження, змішували його з пилом, породою та іншими сторонніми домішками, після чого постачали замовникам під виглядом якісного кам'яного вугілля.

У видаткових накладних, актах приймання-передачі та інших документах зазначали неправдиві відомості про відповідність палива умовам договорів. Представники установ, не маючи можливості перевірити його якість під час приймання, підписували документи, після чого постачальники отримували повну оплату.

Надалі кошти переводили на рахунки підконтрольних підприємств, обготівковували та розподіляли між учасниками схеми.

Комплексні експертизи підтвердили, що паливо не відповідало договорам і державним стандартам, зокрема за показниками зольності, вологості, вмісту сірки та виходу летких речовин.

"Загалом неякісне вугілля поставили за дев'ятьма договорами до державних і комунальних установ у чотирьох областях, серед яких школи, дитячі садки, ліцеї, лікарня, психоневрологічний інтернат і реабілітаційно-спортивний центр", – зазначає прокуратура.

За висновком судово-економічної експертизи, сума підтверджених збитків перевищує 9,1 млн грн.

Нагадаємо:

У Києві директору приватного товариства правоохоронці вручили підозру у заволодінні грошима, виділеними на реконструкцію та захист одного з об'єктів енергетичної інфраструктури.

У Херсоні до суду передано справу директора будівельної компанії, яка реконструювала укриття для медзакладу і безпідставно отримала з бюджету понад 6,5 млн грн, завищивши обсяги робіт і вартість матеріалів.

У Харкові викрили багаторічну розтрату коштів міського бюджету на суму майже 7 млн грн. Під підозрою опинилися колишній гендиректор та перший заступник харківського комунального підприємства.