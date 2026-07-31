Ексдепутата судитимуть за самовільне будівництво біля Дніпра

Колишнього народного депутата України судитимуть за самовільне зайняття земельних ділянок біля Дніпра та будівництві на них будинку.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Прокурорами Солом'янської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт щодо 55-річного народного депутата VI та VIII скликань, який також був депутатом Київської міської ради.

З матеріалів справи випливає, що йдеться про Олександра Супруненка.

Його обвинувачують у самовільному зайнятті земельних ділянок та незаконному зведенні будинку в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро.

"За даними досудового розслідування, у період з 2008 по 2017 роки обвинувачений, діючи за попередньою змовою зі своїм батьком, без відповідних рішень органів державної влади самовільно зайняв суміжні земельні ділянки у Дніпровському районі міста Києва площею понад 0,3 га", – повідомляє прокуратура.

Йдеться про землі, розташовані у садовому товаристві "Приозерне", частина яких перебуває у комунальній та знаходиться в межах охоронних зон прибережної захисної смуги рукава Десенка (Чорторий), що є частиною Дніпра.

"Обвинувачені звели навколо паркан, чим обмежили доступ інших людей до самовільно зайнятих територій та води. На одній з цих ділянок у 2012 році звели будинок площею 103 кв. м. При цьому ділянка розташована в межах прибережної захисної смуги", – говориться у повідомленні.

Прокуратура повідомила, що самовільно захоплені земельні ділянки розташовані в межах 100-метрової прибережної захисної смуги великої річки, де будь-яке будівництво та встановлення огорож заборонене законом.

Наразі обвинувальний акт щодо колишнього депутата скеровано до суду. Матеріали відносно його батька виділені в окреме провадження. Йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування проводили слідчі Солом'янського ГУ Нацполіції у м.Києві за оперативного супроводу ДСР Нацполіції України.

Нагадаємо:

У Києві поліція викрила керівника приватного товариства, який без дозвільних документів огородив частину земельної ділянки комунальної власності на Подолі та використовував її як автостоянку.

Столична прокуратура через суд вимагає скасувати право власності на неіснуючий будинок на комунальній землі вартістю понад 14,5 мільйона гривень.

Прокуратура через суд визнала незаконним та скасувала рішення Київради про виділення в оренду 1 га землі у Солом'янському районі, яку віддали під будівництво власнику самочинно збудованої нерухомості.