Легалізація корупційних активів: завершено розслідування щодо ексголови ФДМУ

САП та НАБУ завершили досудове розслідування стосовно легалізації майна, одержаного злочинним шляхом колишнім головою Фонду держмайна та трьома іншими особами.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а також Національне антикорупційне бюро.

Йдеться про ексголову Фонду держмайна Дмитра Сенниченка та інших.

"САП та НАБУ завершили досудове розслідування стосовно чотирьох осіб, причетних до легалізації майна, одержаного злочинним шляхом учасниками злочинної організації, яку очолював колишній голова Фонду державного майна України", – говориться у повідомленні.

За даними слідства, для легалізації (відмивання) корупційних статків підозрювані створювали за кордоном компанії, на які оформлювали різні активи. Серед таких активів земельні ділянки в Хорватії, дороговартісні автомобілі, а також низка квартир у кількох будинках в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Загальна вартість легалізованого майна становить понад 300 млн грн.

Про підозру особам повідомили в лютому 2026 року.

Встановити учасників схеми вдалося завдяки роботі в межах спільної слідчої групи з правоохоронними органами Австрії, Хорватії, Франції.

Раніше, у березні 2023 року, НАБУ і САП викрили два епізоди діяльності злочинної організації.

Перший стосувався корупції на Одеському припортовому заводі, 99,56 % акцій якого належать державі. Другий — Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, 100 % акцій якої належать державі.

Загальна сума збитків за обома епізодами становить понад 700 млн грн.

Нагадаємо:

НАБУ і САП повідомили нові підозри у справі злочинної організації на чолі з ексголовою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком. Йдеться про чотирьох осіб, причетних до легалізації майна.

За даними слідства, ексголова ФДМУ Сенниченко разом зі спільниками поставив "своїх" людей директорами АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія". Ті ж укладали договори з наперед визначеними компаніями й продавали продукцію за заниженими цінами. Різницю у вартості виводили та конвертували в інтересах злочинної організації.

Це призвело до збитків державі на суму понад 700 млн грн. Учасників злочинної організації також підозрюють у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн.

Загальна кількість підозрюваних за згаданими фактами діяльності злочинної організації наразі становить 15 осіб.

Раніше повідомлялося, що родина розшукуваного НАБУ ексрадника голови Фонду державного майна України (ФДМУ) Андрія Гмиріна протягом 2021-2023 років придбала у Дубаї нерухомість на понад 14 мільйонів доларів США.