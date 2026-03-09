Трамп купив облігації Netflix і Warner Bros на піку війни з Paramount

Президент США Дональд Трамп придбав облігації Netflix на суму понад 1,1 мільйона доларів за останні три місяці, коли гігант стрімінгових послуг безуспішно боровся з Paramount Skydance за придбання Warner Bros Discovery.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп придбав облігації Netflix на суму понад 500 000 доларів у двох транзакціях 12 і 16 грудня, а також ще на суму понад 600 000 доларів у двох інших транзакціях 2 і 20 січня, як свідчать дані.

Білий дім оприлюднив діапазон, а не точні суми, від трохи більше 1,1 мільйона доларів до 2,25 мільйона доларів.

Ці покупки відбулися в той час, коли президент і його регуляторні чиновники критикували Netflix у пресі, ставлячи під сумнів, чи витримає угода антимонопольну перевірку, і тиснучи на Netflix, щоб звільнити члена ради директорів Сьюзан Райс, колишню помічницю колишнього президента-демократа Барака Обами.

Неясно, чи заробив він гроші на облігаціях Netflix, які приносили 5,375% річних і мають бути погашені в листопаді 2029 року, чи втратив, оскільки в документах не вказано, чи продавав він облігації і коли саме.

Трамп, як і інші президенти США, звільнений від дії законів про конфлікт інтересів, які забороняють іншим чиновникам виконавчої влади інвестувати в компанії, що ведуть бізнес з урядом.

Вважається, що він купив облігації через траст, яким керують його діти.

Трамп також придбав облігації Warner Bros на суму від 500 002 до 1 мільйона доларів у двох операціях 12 і 16 грудня, які на момент придбання торгувалися за 91,75 і 92 центи за долар, а зараз коштують 95 центів за долар.

Якби він зберіг ці облігації, то зараз вони були б у виграші.

Трамп почав ставити під сумнів доцільність злиття з Netflix через кілька днів після його оголошення 5 грудня, заявивши журналістам, що концентрація ринкової влади "може стати проблемою".

Нагадаємо:

Netflix відмовився від своєї пропозиції купити Warner Bros Discovery, відкривши шлях Paramount Skydance до перемоги в багатомісячній боротьбі за одну з найвідоміших студій Голлівуду — в угоді приблизно на 111 млрд доларів.