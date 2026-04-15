В Україні компанії з польськими власниками збільшили дохід на 20% за рік

Торік кожна 8 польська компанія в Україні отримала дохід понад 100 млн грн – 146 компаній. Їх дохід склав 123,01 млрд грн, що на 20% більше, ніж у 2024 році.

Про це йдеться в дослідженні Опендатабот.

Зазначається, 1 197 компаній із польськими бенефіціарами, які подали фінансову звітність за 2025 рік, зареєстровано в Україні.

Згідно з аналітикою, серед найбільших польських компаній в Україні домінує ритейл. Лідером стала компанія "ЛПП Україна", яка управляє відомими брендами одягу Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay. Її дохід сягнув майже 17 млрд грн. Наслідує "Радехівський цукор" із понад 10 млрд грн.

До топу лідерів також увійшли виробник меблів "Модерн-Експо" (7,8 млрд грн) та дистриб'ютор автозапчастин Inter Cars Ukraine (7,6 млрд грн).

Водночас деяким компаніям вдалось рекордно збільшити свій дохід. Так, компанія "Елгард", яка працює у сфері виробництва електроенергії, наростила свій дохід у 38 разів — з 2,7 млн грн у 2024 році до 104,3 млн грн у 2025-му.

Значні темпи також показали компанія "СМП", яка займається торгівлею м'ясними продуктами — у 8 разів до 103,7 млн грн доходу та "Кліко Україна", що працює у сфері торгівлі комп'ютерами — у 6,5 раза до 222,2 млн грн.

Як йдеться в дослідженні, майже третина бізнесів із польськими власниками та доходом 100+ млн грн зареєстрована у Києві — 46 компаній, ще 16 — на Київщині. Наслідує Львівщина — 37 компаній, далі Волинь (11) та Дніпропетровщина (6).

Понад третина польських компаній із доходом понад 100 млн грн працює у сфері оптової торгівлі — 54 бізнеси. Наслідує сфера сільського господарства (8), харчування (7), ІТ та виробництва металевих виробів — по 5 компаній у кожній сфері, зазначається в аналітиці.

В Україні зафіксовано майже 3 тисячі компаній з іноземними власниками, які здають фінансову звітність та мають доходи не менше 100 млн грн на рік.