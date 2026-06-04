Близькі до головного "безпековика" "Оператора ГТС" фірми заробляють на захисті газових об'єктів – нардеп

"Оператор ГТС України" сплачує вдвічі дорожче за бетонні блоки для захисту критичної інфраструктури, купуючи їх у фірм-посередників, пов'язаних зі ставлеником ексзаступника голови адміністрації президента Ростислава Шурми.

Про це розповів народний депутат Ярослав Железняк.

"Чиновники держпідприємтсва вирішили, що це нормально – закуповувати бетонні лего-блоки для захисту газотранспортних об'єктів не напряму у виробника, а через фірми-прокладки. Звісно, зі 100% маржею", – розповів нардеп.

За його даними, компанія вже втратила 70 мільйонів гривень на виконаних контрактах, але частина ще в процесі. Переплата може сягнути щонайменше 150 млн грн на захисті газової інфраструктури.

"ОГТС закуповує бетонні лего-блоки для захисту критичної інфраструктури. Ці тендери найчастіше виграють три компанії: "Білдінг Груп-А", "ГП Схід-Агро" та "А-Пром". Компанія бере блоки у реального заводу, а державі продає вже майже вдвічі дорожче", – розповів Железняк.

Наприклад, "ГП Схід-Агро" купує блоки по 7 тисяч гривень, а продає ОГТС вже по 14 тисяч. Блок, який на заводі коштує близько 6 тисяч ОГТС купує у "Білдінг Груп-А" майже за 12 тис. грн. І така націнка майже по всіх позиціях в контракті, стверджує нардеп.

Тобто схема стандартна: завод виробляє, фірма-прокладка перепродає, держава платить удвічі більше. При цьому посередники навіть не дуже ховаються", – говорить нардеп.

"Блоки можуть їхати напряму з заводу, хоча в документах компанії вказують виробником або себе, або пов'язану фірму. Що не дивно. У цих "бетонних гігантів" немає ні виробництва, ні складів, ні нормального штату", – говорить Железняк.

"Головне питання: хто в ОГТС відповідав за закупівлі для захисних споруд і міг дозволити таку схему? І тут все веде до директора з безпеки держпідприємства (як Басов-"Тенор" в схемі Міндіча з "Енергоатомом")", – пише напдеп у Телеграм.

В ОГТС директором з безпеки вже кілька років працює Олег Доронін. Саме він розпоряджається бюджетом на захисні споруди, а його підрозділ контролює виконання цих тендерів.

За даними Железняка, на підприємство Дороніна привів екскерівник ТОВ "Оператор ГТС України" Дмитро Липпа – ставленик Ростислава Шурми.

"Саме тоді Шурма активно розставляв своїх людей в енергетиці, як кажуть джерела, в інтересах Міндіча", – говорить нардеп.

Компанії, які виграють тендери ОГТС на бетонні лего-блоки, пов'язані з родиною Дороніна. Цей зв'язок видно через фірму, яку посередники вказували у своїх заявках як нібито виробника блоків, стверджує Железняк.

За його підрахунками, держава вже втратила на цій схемі близько 70 млн грн. Але загальна сума запланованих закупівель може довести втрати до 150 млн грн. Тобто зараз ще є шанс зупинити закупівлі і зберегти щонайменше 80 млн грн на захист енергетики.

"Ми з моїм колегою Максимом Хлапуком вже подали заяву до НАБУ. Детективи вже почали досудове розслідування. Але наш досвід показує: розголос теж потрібен. Бо публічна увага до оборудок або зупиняє корупціонерів, або хоча б сильно ускладнює їм життя. Доведено бек-офісом Міндіча", – написав Железняк у Телеграм.

Нагадаємо:

Наглядова рада ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) на своєму засіданні 7 лютого 2026 року ухвалила рішення про призначення Наталії Бойко виконуючою обов'язки генерального директора. Раніше Бойко була заступницею голови наглядової ради "Нафтогазу".

До того 5 лютого ЕП повідомляла, що міністр енергетики Денис Шмигаль просуває Бойко на посаду очільника "Оператора ГТС". За даними ЕП, після призначення Шмигаля на посаду міністра енергетики, змінилося і бачення Міненерго щодо майбутнього очільника "Оператора газотранспортної системи України".