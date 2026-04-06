Працівник Бучанського РТЦК задекларував золото на 8 мільйонів та тисячі доларів і євро готівки

Військовослужбовець Бучанського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) Олег Коломієць за 2025 рік задекларував золоті злитки на 7,7 млн грн, 43,5 тис. дол. і євро готівкою.

Про це йдеться в тексті ЕП з посиланням на декларацію.

При цьому, як зазначається, його офіційний річний дохід становив 366 тис. грн.

"Декларація не відповідає на питання походження цих активів, але показує, що довкола системи, яка розпоряджається відстрочками, придатністю і доступом до свободи пересування, дивом накопичуються кошти, які важко пояснити і ще важче не помітити", – наголошується в публікації.

Нагадаємо:

Правоохоронці повідомили про нову підозру – у незаконному збагаченні – керівнику Бучанського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Леоніду Викочку.