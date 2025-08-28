Нема чим платити зарплати: "Роскосмос" залишився без проектантів

Сибірський інститут проектування підприємств машинобудування, який входить до держкорпорації "Роскосмос", збирається звернутися до суду з заявою про банкрутство.

Про це пише видання The Moscow Times.

Його співробітники вже 3,5 місяці не отримують зарплату. Зокрема, з травня без грошей залишилися близько 100 людей. Більшість з них звільнилися, не отримавши ані розрахунку, ані відпускних.

На рахунках грошей немає абсолютно і з 15 травня не призначений генеральний директор. Колишній керівник Олександр Поляков пішов у відставку, а призначити нового може лише головний акціонер — Центральний науково-дослідний інститут машинобудування, говориться у повідомленні.

"Співробітники поскаржилися, що керівництво ігнорує прохання виплатити зарплату. Звернення до голови "Роскосмосу" Дмитра Баканова та до прокуратури також залишились без відповіді. За даними "СПАРК-Інтерфакс", у "Сибпромпроекту" заблокували рахунки", – пише The Moscow Times.

Керівництво "Сибпромпроекту" повідомило персонал про намір подати заяву про банкрутство. Співробітники побоюються, що через це їм доведеться чекати своїх виплат роками.

"Сибпромпроект" — єдиний галузевий проектний інститут "Роскосмосу". Інститут працює з такими підприємствами ракетно-космічної та оборонної промисловості, як Російські космічні системи, "НПО Енергомаш", "Конструкторське бюро машинобудування", "Красмаш" тощо.

"Напередодні стало відомо, що РКК "Енергія" — головне підприємство "Роскосмосу", яке розробило всі ключові радянські ракети-носії, включаючи "Восток" і "Союз", знаходиться на межі краху і може бути закрите", – додає видання.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що російська авіакомпанія "Космос", що належить Міністерству оборони РФ, призупинила дію сертифіката експлуатанта і може збанкрутувати.

При цьому Росія пообіцяла створити аналог системи супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX Ілона Маска. Про це заявив голова російської держкорпорації "Роскосмос" Дмітрій Баканов.

Раніше повідомлялося, що космічна галузь Росії перебуває в кризовому стані і навіть несе загрозу безпеці, зокрема міжнародним проектам РФ. Відповідно до заяв глави Роскосмосу Юрія Борисова, 80% російського обладнання Міжнародної космічної станції перебуває за межами гарантійних термінів існування.

Раніше повідомлялося, що Росія розробляє зброю, яка під час вибуху може створити потужний електромагнітний імпульс (ЕМІ), здатний вивести з ладу урядові та комерційні супутники, що відповідають за мобільний та інтернет-зв'язок, наприклад, про великі угруповання малих супутників Starlink.

Відомо, що апарат "Космос-2553" з компонентами системи антисупутникового ядерного озброєння РФ вивела в космос 5 лютого 2022 року. Про запуск повідомляли Міноборони РФ і "Роскосмос", але про призначення супутника майже не говорили – тільки про те, що він оснащений системами для відпрацювання "в умовах впливу радіації і важких заряджених частинок".