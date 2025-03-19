Авіакомпанія Міноборони РФ опинилася на межі банкрутства: лишився один літак

Російська авіакомпанія "Космос", що належить Міністерству оборони РФ, призупинила дію сертифіката експлуатанта і може збанкрутувати.

Про це пише The Moscow Times.

Зазначається, що за останні два роки її флот скоротився до одного літака, а чисельність персоналу впала в п'ять разів.

За даними Росавіації, перевізник сам попросив призупинити сертифікат з 20 лютого. Це дає 270 днів на відновлення, але для цього необхідно уникнути зовнішнього управління. Водночас у листопаді 2024 року Федеральна податкова служба подала позов про банкрутство "Космосу", а серед кредиторів компанії – "Роскосмос", Міноборони та сама ФНС. Загальний борг досяг 900 млн рублів (11 млн дол).

Основний акціонер – Спеціальний льотний загін Міноборони – перестав фінансувати компанію, що джерела пов'язують із кадровими перестановками у відомстві.

Колишні працівники компанії повідомляють, що керівництво неодноразово намагалося зв'язатися з основним акціонером, але безрезультатно.

Раніше "Космос" спеціалізувався на перевезенні небезпечних вантажів, включаючи ядерні матеріали, а з 2019 року також виконував пасажирські рейси в Арктиці для військових та цивільних.

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Нагадаємо:

Російським авіакомпаніям довелося вивести з експлуатації 58 пасажирських літаків у 2024 році.