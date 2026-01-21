Регіони РФ не витримують фінансового тиску – СЗРУ

На початку 2026 року бюджетна криза в регіонах Росії перейшла в практичну фазу, проявившись у масових затримках виплат зарплат у бюджетній сфері.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Один із найбільш показових прикладів – республіка хакасія, де без грошей залишилися працівники освіти, медицини та екстрених служб, стверджує СЗРУ.

"Наприкінці грудня 2025 року через борги були заблоковані рахунки 30 шкіл і дитячих садків, а керівник республіки публічно визнав, що проблема з виплатами так і не розв'язана", – зазначено у повідомленні.

"Фінансовий колапс має системне підґрунтя. Падіння цін на вугілля, нафту й метали різко скоротило доходи регіонів", – говорить українська розвідка.

Експортоорієнтовані галузі – металургія, вугільна промисловість, нафтопереробка та хімія – втратили прибутковість через ослаблення зовнішнього попиту.

Додатковий тиск створили зниження надходжень від малого й середнього бізнесів, зростання витрат на індексацію зарплат і соціальних виплат, а також фактичне закриття боргового ринку на тлі високих відсоткових ставок.

За даними СЗРУ, у Хакасії криза загострюється галузевою залежністю від вугільної промисловості, яка раніше формувала значну частину податкової бази. За два роки бюджет регіону недоотримав понад 1,146 млрд дол. США.

Влада перейшла до режиму ручного управління: перерозподіл коштів, часткові виплати, затримки окремим категоріям і дроблення платежів стали інструментами стримування соціального невдоволення, але не вирішення проблеми.

Дефіцит бюджету республіки за підсумками 2025 року оцінюється приблизно у 61,2 млн дол. США, а у 2026 році, за прогнозами, зросте до 90,4 млн дол. США.

При цьому Хакасія – лише частина повної картини. Подібні дисбаланси вже формуються щонайменше у 15 суб'єктах рф, запевняє розвідка.

Так, у Кемеровській області, ще одному вугільному регіоні, близько 75% компаній галузі працюють зі збитками, а доходи від вугілля у 2026 році можуть скоротитися ще майже на 509 млн дол. США.

СЗРУ зазначає, що бюджетна криза в хакасії демонструє структурне виснаження регіональних фінансів росії, особливо в сировинно залежних суб'єктах.

"Навіть якщо кремль спробує тимчасово загасити проблему цільовими дотаціями та кадровими рішеннями, це не змінить реальності: податкова база звужується, а можливості ручного управління бюджетами практично вичерпані", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що санкції, втрата зовнішніх ринків і погіршення світової кон'юнктури оголили структурну слабкість російських регіональних бюджетів, які більше не здатні витримувати базові зобов'язання. Найгірша ситуація складається у традиційно депресивних суб'єктах – Калмикії, Псковській області.

У тимчасово окупованих Росією українських містах тариф на водопостачання підвищили удвічі, навіть попри невідновлене водо- та теплопостачання. Про дворівневе підвищення платежів за комунальні послуги повідомили й у самій Росії.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що Кремль планує підвищення податків і скорочення соціальних пільг, а сенатори і губернатори візьмуть на себе основну хвилю критики.

Наприкінці 2025 року Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що російська економіка демонструє ознаки системної напруженості, що відображається в різкому зростанні скарг громадян на порушення трудових прав.