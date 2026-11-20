Суд визнав необґрунтованим активом квартиру, яку купила родина керівника сервісного центру МВС на Харківщині.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи на суму понад 3,5 мільйона гривень, набуті керівником одного із сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ на Харківщині та його тещею.

Підставою для звернення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до суду стали матеріали НАЗК, а також докази, зібрані Державним бюро розслідувань.

Агентство розпочало моніторинг способу життя посадовця за результатами розгляду повідомлення про корупцію від територіального управління ДБР, розташованого у Полтаві.

НАЗК, зокрема, встановило, що у 2021 році родина керівника сервісного центру придбала квартиру у Харкові вартістю понад 3,9 млн грн. Нерухомість оформлена на тещу посадовця.

Водночас аналіз офіційних доходів і витрат родини засвідчив, що вони не мали достатніх законних доходів для придбання цієї квартири.

Суд частково задовольнив позовні вимоги прокурора та визнав зазначений актив необґрунтованим і стягнув з посадовця в дохід держави частково вартість квартири на загальну суму понад 3,5 млн грн.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що прокуратура вимагає стягнути в дохід держави 3,7 мільйона гривень, за які керівник сервісного центру МВС на Харківщині купив квартиру вартістю і оформив її на тещу.