Апеляція залишила без змін рішення суду першої інстанції про визнання необґрунтованими активів родини колишнього начальника відділу Державної податкової служби в Сумській області.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, а також Державне бюро розслідувань.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного судузалишила без змін рішення суду першої інстанції про визнання необґрунтованими активів родини колишнього начальника відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС в Сумській області.

Йдеться про автомобіль Lexus RX 350 та нерухомість Артема Снєжка, загальна вартість яких перевищила сім мільйонів гривень.

Під час моніторингу способу життя експосадовця НАЗК виявило нерухомість вартістю 3,9 млн грн, офрмлену на тещу експосадовця у 2020–2023 роках, законних доходів для придбання якої родина податківця не мала.

Окрім того, Державне бюро розслідувань виявило ще один необґрунтований актив – Lexus RX 350 вартістю 3,1 млн грн. Його у 2023 році придбав і зареєстрував на себе товариш експосадовця, однак фактично з моменту придбання автомобілем користувалася дружина декларанта.

На підставі результатів моніторингу способу життя, матеріалів ДБР та самостійно зібраних доказів Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звернулася до ВАКС із позовом про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.

У червні 2026 року ВАКС задовольнив позов. Апеляційна палата ВАКС підтвердила законність цього рішення.

Нагадаємо:

Раніше Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи родини ексначальника одного з відділів головного управління Державної податкової служби у Сумській області.