Після 20 років справи про банкрутство ФДМУ повернув контроль над "Діалір"

Господарський суд задовольнив клопотання ФДМУ про закриття провадження у справі ВАТ "Науково-дослідне медичне об’єднання "Діалір" з нерухомістю у Києві, відкривши шлях до приватизації.

Про це повідомляє Фонд державного майна України.

"Господарський суд м. Києва нарешті поставив крапку у справі про банкрутство товариства, яка тривала ще з 2007 року", – говориться у повідомленні.

Суд задовольнив клопотання ФДМУ про закриття провадження, відкривши шлях до приватизації корпоративних прав держави.

Викриття масштабної оборудки та повернення активів стали можливими насамперед завдяки департаменту банкрутства та припинення за рішенням власника ФДМУ.

"Саме його фахівці п'ять років тому виявили злочинну схему і всі ці роки були незмінним хедлайнером та рушійною силою боротьби за державне майно", – зазначили у ФДМУ.

Після 12 років процедури санації держава отримує повноцінні права на управління державною компанією.

"Ми розблокували можливість призначити легітимні керівні органи, провести дематеріалізацію акцій та підготувати актив до прозорої приватизації", – говориться у повідомленні.

Правоохоронці (СБУ, ДБР, Офіс Генпрокурора) задокументували причетність колишнього заступника Секретаря РНБО України Володимира Сівковича, зазначають у ФДМУ.

Сівковичу та двом його бізнес-партнерам повідомлено про підозру у шахрайстві, відмиванні майна, зловживанні службовим становищем. Розслідування щодо інших спільників триває.

У 2021 році був затверджений незаконний план санації: нові інвестори мали сплатити борги товариства в обмін на всі його активи. Вартість недобудов штучно занизили до 31,3 млн грн, "забувши" про понад 21 га землі у Києві, розповіли у ФДМУ

"Збудовані об'єкти віддали "інвесторам" за ціною будматеріалів (50 млн грн), хоча реальна довоєнна вартість активів разом із землею сягала від 345 до 745 млн грн", – говориться у повідомленні.

Верховний Суд скасував незаконний план санації. З трьох груп вкрадених об'єктів нерухомості по двох, завдяки активним зусиллям ФДМУ та прокуратури, отримані рішення суду щодо скасування незаконної реєстрації права власності за "інвесторами".

"Проте боротьба за повернення усіх активів у державну власність ще триває", – зазначають у ФДМУ.

"Після проведення прозорого приватизаційного конкурсу цей актив зможе не лише покрити старі борги, але й принести державі значні надходження до бюджету, що особливо важливо під час воєнного стану", – запевнили у фонді.

Зазначимо, що державі належить понад 95,5% акцій "Діалір". Активами товариства є недобудований комплекс Республіканської клінічної лікарні, що розташований на земельній ділянці комунальної власності площею понад 21 га у місті Києві.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що суд задовольнив апеляційну скаргу ФДМУ, скасувавши ухвалу про призначення судової експертизи у справі про банкрутство ВАТ "НДМО "Діалір", активами якого є недобудований комплекс клінічної лікарні у Києві.

Фонд держмайна України ініціював скасування арештів з української частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара — Західний напрямок" — активу, який роками пов'язували з оточенням колишнього нардепа Віктора Медведчука.