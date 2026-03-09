Абрамович не хоче віддавати Україні кошти від продажу "Челсі"

Російський мільярдер Роман Абрамович не збирається передавати Україні кошти від продажу футбольного клубу "Челсі" й буде судитися за них.

Про це пише Reuters.

Адвокати російського бізнесмена Романа Абрамовича попередили британський уряд у понеділок, що він буде боротися проти будь-яких спроб конфіскувати 2,5 мільярда фунтів (3,34 мільярда доларів) від продажу футбольного клубу "Челсі".

Британський уряд ввів санкції проти Абрамовича в рамках жорстких заходів проти російських олігархів після повномасштабного вторгнення Москви в Україну, що спричинило поспішний продаж клубу Прем'єр-ліги в 2022 році, нагадує анентство.

"Майже чотири роки по тому гроші залишаються замороженими на британському банківському рахунку через суперечку щодо того, як вони будуть використані. Минулого року британський уряд попередив Абрамовича, що він повинен звільнити гроші, інакше його можуть притягнути до суду", – говориться у повідомленні.

Адвокати Абрамовича з юридичної фірми Kobre & Kim заявили, що гроші від продажу залишаються "повністю власністю" їхнього клієнта.

Вони заявили, що Абрамович як і раніше повністю відданий ідеї використання цих грошей на благодійні цілі, а затримка пов'язана з обмеженнями уряду щодо їхнього використання.

"Уряд Великобританії, схоже, розглядає цю пропозицію про пожертвування як форму покарання для пана Абрамовича", – цитує лист Reuters.

Міністр закордонних справ Великобританії Іветт Купер заявила, що настав час вчинити правильно, але якщо Абрамович цього не зробить, вживатимуться заходи.

Велика Британія хоче, щоб ці гроші були витрачені виключно в Україні, відповідно до більш широкої європейської ініціативи, яка вимагає від Москви оплатити збитки, спричинені її вторгненням, та компенсувати втрати людських життів.

За інформацією джерел агентства, Абрамович хоче мати більше свободи у вирішенні питання про те, як будуть витрачені ці гроші.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у грудні заявив, що час для пошуку рішення спливає.

Адвокати Абрамовича заявили, що якщо уряд розпочне офіційну процедуру конфіскації, вона буде оскаржена в суді.

Нагадаємо:

Дані УЄФА показали, що футбольний клуб "Челсі", більша частина акцій якого належить американській приватній інвестиційній компанії Clearlake Capital, повідомив про найбільші збитки в Європі минулого року в розмірі 407 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Україні може дістатися менше половини з 2,35 млрд фунтів (приблизно 3,04 дол США), виручених від продажу футбольного клубу "Челсі".

Російський олігарх Роман Абрамович опинився під санкціями британського уряду в лютому 2022 року.

У травні 2022 року Абрамович продав ФК "Челсі" американському консорціуму на чолі з Тоддом Боелі.

У січні 2024 року повідомлялось, що кошти від продажу футбольного клубу "Челсі", який належав Абрамовичу, вже 2 роки заморожені на банківському рахунку у Британії.