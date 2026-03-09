НБУ зобов'язав банки посилити стійкість: яким чином
З 1 січня 2027 року банки та банківські групи зобов'язані дотримуватися вимог щодо формування буферів консервації та системної важливості, розмір буфера консервації капіталу становитиме 2,5%.
Про це інформує Національний банк України.
Буфер капіталу – це запас, який банки накопичують під час економічного зростання для компенсації можливих втрат уразі спаду в економіці.
З 1 січня 2027 року розмір буфера консервації капіталу становитиме 2,5% для всіх банків, буфера системної важливості – залежатиме від категорії його системної важливості та визначається в проміжку від 1% до 2%, говориться у повідомленні.
Мінімальні значення нормативів достатності капіталу приводять у відповідність до вимог європейського законодавства. Ідеться про 8% – для нормативу достатності регулятивного капіталу, 6% – для нормативу достатності капіталу 1 рівня та 4,5% – для нормативу достатності основного капіталу 1 рівня.
"Метою формування буферів капіталу є створення його запасу для підвищення спроможності банків протистояти ризикам у період фінансової та економічної нестабільності", – пояснює регулятор.
Водночас наявність буферів капіталу забезпечує необхідну гнучкість регуляторних вимог, адже дає змогу використовувати накопичений запас міцності в умовах криз для підтримки активності в кредитуванні.
Як зазначає НБУ, тривалий час відсутність у вітчизняних банках буферів капіталу компенсувалася підвищеними мінімальними значеннями нормативів достатності капіталу. Тож із запровадженням буферів зникає необхідність у таких підвищених значеннях.
"Зазначені зміни є черговим кроком з наближення регулювання діяльності банків України до стандартів Європейського Союзу", – зазначає НБУ..
Запропонований строк упровадження змін є достатнім для адаптації діяльності банків до анонсованих змін без зниження темпів кредитування.
Нові вимоги затверджені постановою правління НБУ від 04 березня 2026 року.
