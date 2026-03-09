НБУ зобов'язав банки посилити стійкість: яким чином

З 1 січня 2027 року банки та банківські групи зобов'язані дотримуватися вимог щодо формування буферів консервації та системної важливості, розмір буфера консервації капіталу становитиме 2,5%.

Про це інформує Національний банк України.

Буфер капіталу – це запас, який банки накопичують під час економічного зростання для компенсації можливих втрат уразі спаду в економіці.

З 1 січня 2027 року розмір буфера консервації капіталу становитиме 2,5% для всіх банків, буфера системної важливості – залежатиме від категорії його системної важливості та визначається в проміжку від 1% до 2%, говориться у повідомленні.

Мінімальні значення нормативів достатності капіталу приводять у відповідність до вимог європейського законодавства. Ідеться про 8% – для нормативу достатності регулятивного капіталу, 6% – для нормативу достатності капіталу 1 рівня та 4,5% – для нормативу достатності основного капіталу 1 рівня.

"Метою формування буферів капіталу є створення його запасу для підвищення спроможності банків протистояти ризикам у період фінансової та економічної нестабільності", – пояснює регулятор.

Водночас наявність буферів капіталу забезпечує необхідну гнучкість регуляторних вимог, адже дає змогу використовувати накопичений запас міцності в умовах криз для підтримки активності в кредитуванні.

Як зазначає НБУ, тривалий час відсутність у вітчизняних банках буферів капіталу компенсувалася підвищеними мінімальними значеннями нормативів достатності капіталу. Тож із запровадженням буферів зникає необхідність у таких підвищених значеннях.

"Зазначені зміни є черговим кроком з наближення регулювання діяльності банків України до стандартів Європейського Союзу", – зазначає НБУ..

Запропонований строк упровадження змін є достатнім для адаптації діяльності банків до анонсованих змін без зниження темпів кредитування.

Нові вимоги затверджені постановою правління НБУ від 04 березня 2026 року.

Нагадаємо:

Міжнародні резерви України cтаном на 1 березня становили 54 753,4 млн дол. США – у лютому вони зменшилися на 5%.

Національний банк України визначив п'ять важливих платіжних систем в Україні, при чому єдиною системно важливою платіжною системоюзалишається Система електронних платежів НБУ.

Раніше Національний банк України погіршив свій прогноз щодо інфляції у 2026 році через обстріли енергетики.