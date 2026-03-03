Нацбанк визначив важливі платіжні системи України

Національний банк України визначив п'ять важливих платіжних систем в Україні, при чому єдиною системно важливою платіжною системоюзалишається Система електронних платежів НБУ.

Про це інформує Національний банк України.

"Визначено перелік важливих об'єктів платіжної інфраструктури в Україні. Єдиною системно важливою платіжною системою, як і в попередні роки, залишається Система електронних платежів (СЕП) НБУ", – говориться у повідомленні.

Важливими платіжними системами визначено п'ять платіжних систем.

Ідеться про такі системи, як:

▪️"Visa", Visa International Service Association, США;

▪️"MasterCard", MasterCard International Incorporated, США;

▪️"PrivatMoney", АТ КБ "ПриватБанк", Україна;

▪️"NovaPay", ТОВ "НоваПей", Україна;

▪️"Фінансовий світ", ТОВ "Українська платіжна система", Україна.

Перелік важливих технологічних операторів платіжних послуг залишився незмінним, порівняно з минулим роком, говориться у повідомленні.

До нього включено: ТОВ "ЕЙСІ ДІСІ ПРОЦЕССІНГ", ПрАТ "Український процесінговий центр" та ТОВ "ТАС ЛІНК".

"До важливих об'єктів оверсайта установлені підвищені вимоги щодо безперервності діяльності, управління та організації діяльності, системи управління ризиками тощо", – зазначає регулятор.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Національний банк України має намір посилити контроль за якістю готівки, що перебуває в обігу.

Протягом 2025 року через Систему електронних платежів (СЕП) було здійснено 595,1 млн платежів на загальну суму 273,6 трлн грн, що на 23% більше за кількістю та на 13,5% за обсягом порівняно з 2024 роком.

Раніше Міністерство фінансів повідомило, що приєднання України до системи банківських європлатежів (SEPA) дозволить громадянам та бізнесу здійснювати перекази у євро між 36 європейськими країнами-учасницями "надзвичайно швидко, без додаткових комісій".