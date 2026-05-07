Нацбанк показав курс долара та євро на 8 травня

У п'ятницю, 8 травня, офіційний курс євро зменшиться на 7 копійок до 51,54 грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою офіційний курс долара зменшиться на 5 копійок до 43,80 грн.

Офіційні курси на п'ятницю 8 травня встановлено на такому рівні:

1 долар США - 43,80 грн (43,85 грн станом на 7 травня);

1 євро - 51,54 грн (51,61 грн станом на 7 травня).

Нагадаємо:

Історичний максимум долара був встановлений 13 березня - 44,16 грн.