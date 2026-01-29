Українська правда
НБУ суттєво погіршив прогноз щодо інфляції через масштабні руйнування в енергетиці

Віктор Волокіта — 29 січня, 14:17
НБУ суттєво погіршив прогноз щодо інфляції через масштабні руйнування в енергетиці
Національний банк України погіршив свій прогноз щодо інфляції у 2026 році через обстріли енергетики. 

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний на пресбрифінгу щодо рішень правління НБУ з монетарної політики.

"Вплив масштабних руйнувань в енергетиці тиснутиме на ціни як через ринкові, так і адміністративні механізми. Разом із ефектами низької бази порівняння вони спричинять помірне пришвидшення інфляції у другому півріччі", - сказав Пишний.

Водночас, в НБУ очікують, що за результатами 2026 року інфляція знизиться помірно – до 7,5%. Раніше цей прогноз становив 6,6%.

У 2022 році інфляція становила 26,6%, у 2023 році вона знизилася до 5,1%, а за підсумками 2024 року зросла до 12%. У 2025 році інфляція становила 8%.

