НБУ покарав банк та декілька компаній: хто і скільки заплатить

У вересні регулятор оштрафував банк та декілька компаній за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів.

Про це повідомив Національний банк України.

НБУ застосував заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, а також вимог валютного законодавства до одного банку та восьми небанківських фінансових установ.

Заходи впливу застосовано до АТ "Банк Траст-Капітал": установу оштрафували на 20,5 млн грн.

Причиною стали неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, проведення перевірки клієнтів, посилених заходів щодо клієнтів із високим ризиком, а також неналежне надання НБУ інформації та документів на його запити.

ТОВ "ПрофітГід" отримав штраф на майже 10,5 млн грн. через неналежно проведений первинний фінансовий моніторинг. Зокрема, фінустанова не забезпечила належне управління ризиками і перевірку клієнтів.

Товариство також отримало застереження через внесення до анкет клієнтів непідтвердженої документами інформації та порушення порядку формування статистичної звітності для НБУ.

Штраф за порушення вимог фінансового моніторингуТОВ " ФК "Альянс Капітал Груп" склав 935 тис грн за порушення вимог, а ще 17 тис. грн компанія – за помилки у статистичній звітності про валютні операції, поданій установою до Нацбанку.

ТОВ "ФК "Синергія" заплатить 595 тис. грн за неналежну перевірку клієнтів, оцінювання ризиків, надання інформації на запити НБУ та перевірку кандидата на посаду відповідального працівника з питань фінансового моніторингу.

ТОВ "ФК "Голдана Плюс" – 255 тис. грн за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, організацію внутрішнього фінансового моніторингу тощо.

Через неналежне надання НБУ інформації та документів на запити, а також несвоєчасне оновлення внутрішніх документів з питань фінмоніторингу ПрАТ "УкрФінЖитло" отримало письмове застереження

"ФК "МІА Груп", ТОВ "ФК Партнер", ТОВ "Рендл Консалтинг" отримали письмові застереження через те, що не подали регулятору звітність у строк, визначений правилами.

Нагадаємо:

Національний банк України у серпні покарав Укргазбанк та чотири небанківські фінустанови за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

Національний банк у липні застосував заходи впливу до двох банків та 19 небанківських фінансових установ за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.