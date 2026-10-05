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Путін схвалив реорганізацію та продаж російського підрозділу UniCredit

Володимир Тунік-Фриз — 5 жовтня, 21:14
Путін схвалив реорганізацію та продаж російського підрозділу UniCredit
Путін схвалив реорганізацію та продаж російського підрозділу UniCredit

Правитель РФ Владімір Путін схвалив реорганізацію російського дочірнього підприємства італійського банку UniCredit та подальший продаж новоствореного підрозділу, як свідчить указ, опублікований у понеділок на сайті уряду Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Реорганізація та продаж вимагали схвалення президента відповідно до російських обмежень щодо угод, пов'язаних з активами, що належать інвесторам із країн, які Москва вважає "недружніми".

UniCredit тривалий час був одним із найбільших західних банків у Росії, поряд з австрійським Raiffeisen та угорським OTP, продовжуючи свою діяльність після вторгнення в Україну попри тиск з боку європейських регуляторів щодо виходу з ринку.

У травні банк повідомив, що уклав необов'язкову угоду про продаж частини свого російського банку "авторитетному приватному інвестору" з Об'єднаних Арабських Еміратів, залишивши за собою лише платіжний бізнес у Росії.

У UniCredit зазначили, що розділять свій російський бізнес на дві частини та збережуть повне право власності на підрозділ, що займається платіжними операціями, тоді як невідомий покупець з ОАЕ придбає решту. Сума угоди не розголошувалася.

UniCredit тоді заявив, що розраховує завершити угоду в першому півріччі 2027 року за умови отримання відповідних дозволів.

Intesa Sanpaolo, інший італійський банк, що працює в Росії, хоча й лише у корпоративному сегменті, у вересні 2023 року отримав аналогічний указ Путіна, але ще не розірвав зв'язки з Росією.

Центральний банк Росії повинен дати зелене світло будь-яким виходам з ринку, які, з огляду на міжнародні санкції, ретельно перевіряються також на Заході.

Нагадаємо:

Італійський банк UniCredit оголосив про укладення попередньої угоди щодо продажу частини своєї російської дочірньої компанії "АО Банк".

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Путін схвалив реорганізацію та продаж російського підрозділу UniCredit
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