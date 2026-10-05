Путін схвалив реорганізацію та продаж російського підрозділу UniCredit

Правитель РФ Владімір Путін схвалив реорганізацію російського дочірнього підприємства італійського банку UniCredit та подальший продаж новоствореного підрозділу, як свідчить указ, опублікований у понеділок на сайті уряду Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Реорганізація та продаж вимагали схвалення президента відповідно до російських обмежень щодо угод, пов'язаних з активами, що належать інвесторам із країн, які Москва вважає "недружніми".

UniCredit тривалий час був одним із найбільших західних банків у Росії, поряд з австрійським Raiffeisen та угорським OTP, продовжуючи свою діяльність після вторгнення в Україну попри тиск з боку європейських регуляторів щодо виходу з ринку.

У травні банк повідомив, що уклав необов'язкову угоду про продаж частини свого російського банку "авторитетному приватному інвестору" з Об'єднаних Арабських Еміратів, залишивши за собою лише платіжний бізнес у Росії.

У UniCredit зазначили, що розділять свій російський бізнес на дві частини та збережуть повне право власності на підрозділ, що займається платіжними операціями, тоді як невідомий покупець з ОАЕ придбає решту. Сума угоди не розголошувалася.

UniCredit тоді заявив, що розраховує завершити угоду в першому півріччі 2027 року за умови отримання відповідних дозволів.

Intesa Sanpaolo, інший італійський банк, що працює в Росії, хоча й лише у корпоративному сегменті, у вересні 2023 року отримав аналогічний указ Путіна, але ще не розірвав зв'язки з Росією.

Центральний банк Росії повинен дати зелене світло будь-яким виходам з ринку, які, з огляду на міжнародні санкції, ретельно перевіряються також на Заході.

Нагадаємо:

Італійський банк UniCredit оголосив про укладення попередньої угоди щодо продажу частини своєї російської дочірньої компанії "АО Банк".