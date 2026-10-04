Нацбанк дванадцять тижнів поспіль продає понад мільярд доларів на міжбанку

За тиждень з 28 вересня по 2 жовтня Національний банк України продав на міжбанку 1,3 млрд дол, при цьому не купував валюту.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 21 по 25 вересня Нацбанк продав на міжбанку 1312,69 млн дол, що на 144,26 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому НБУ не купував валюту.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

У понеділок, 5 жовтня, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 16 копійок й становитиме 50,53 грн.