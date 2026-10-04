Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Нацбанк дванадцять тижнів поспіль продає понад мільярд доларів на міжбанку

Володимир Тунік-Фриз — 4 жовтня, 18:00
Нацбанк дванадцять тижнів поспіль продає понад мільярд доларів на міжбанку
Нацбанк дванадцять тижнів поспіль продає понад мільярд доларів на міжбанку
НБУ

За тиждень з 28 вересня по 2 жовтня Національний банк України продав на міжбанку 1,3 млрд дол, при цьому не купував валюту.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 21 по 25 вересня Нацбанк продав на міжбанку 1312,69 млн дол, що на 144,26 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому НБУ не купував валюту.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

У понеділок, 5 жовтня, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 16 копійок й становитиме 50,53 грн.

міжбанк НБУ валюта

НБУ

Нацбанк дванадцять тижнів поспіль продає понад мільярд доларів на міжбанку
НБУ хоче спростити порядок ліцензування деяких валютних операцій
Змінюватися, не втрачаючи мети

Останні новини