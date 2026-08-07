НБУ покарав 21 фінустанову за порушення, серед них Райффайзен

Національний банк у липні застосував заходи впливу до двох банків та 19 небанківських фінансових установ за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

На "Райффайзен Банк" наклали штраф у розмірі 16,1 млн грн. НБУ виявив порушення під час перевірки клієнтів, застосування ризик-орієнтованого підходу та управління ризиками, пов'язаними з використанням нових технологій і проведенням дистанційних операцій.

Банк також несвоєчасно повідомляв про окремі порогові фінансові операції та неналежно надавав регулятору запитані документи.

"Банк Український капітал" отримав два штрафи на загальну суму 42,5 млн грн. Із них 40,5 млн грн – за неналежну організацію фінансового моніторингу, перевірку клієнтів та оцінку ризиків.

Ще 2 млн грн банк має сплатити за неналежний валютний нагляд, зокрема неповний аналіз документів щодо валютних операцій.

Серед небанківських установ "ФК Гроувей" оштрафували на 799 тис. грн, "Кредіплюс" – на 595 тис. грн, "Форвард Фінанс" – на 459 тис. грн, а "Роял Фінанс 1" – на 391 тис. грн.

Компанії "Фінетика" та "Мега Фінанс" отримали штрафи по 51 тис. грн, а "Дживвайп Фінанс" і "Мані Репаблік" – по 17 тис. грн.

Нагадаємо:

У червні Національний банк оштрафував "Банк Авангард" на 2 млн грн за неналежний фінансовий моніторинг.