Ощадбанк виставив на продаж борг власника "Укртелекому"

Ощадбанк виставив на продаж борги на 7,7 млрд грн: вимоги до ТОВ "ЕСУ", яке володіє 92,79% акцій АТ "Укртелеком", до АТ "Втормет" й ПП "СпецЗовнішКомплект".

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ощадбанку.

Ощадбанк виставив на продаж через електронну торгову систему Prozorro.Продажі три лоти.

Право вимоги до ТОВ "ЕСУ", яке володіє 92,79% акцій АТ "Укртелеком", банк виставив на продаж повторно. Стартова ціна лоту становить 2,645 млрд грн.

Попередній аукціон, проведений за принципом англійського аукціону (на підвищення), не відбувся 6 жовтня, тому банк виставляє право вимоги на голландський аукціон, зазначили у банку.

На ньому стартову ціну поступово знижуватимуть, після чого учасники подаватимуть цінові пропозиції.

Також банк продовжить стягувати заборгованість в процедурі банкрутства ТОВ "ЕСУ".

Право вимоги до АТ "Втормет" також виставлено на торги повторно.

Станом на завершення приймання заявок на участь в попередньому аукціоні, який відбувався за принципом голландського аукціону (на пониження), не надійшло, тому торги визнано такими, що не відбулися.

Лот виставлено повторно зі зниженням мінімальної ціни продажу. Стартова ціна становить 4,95 млрд грн без ПДВ.

До складу забезпечення входять майнові права на 160 квартир та 44 паркомісця в ЖК STAR CITY в Києві, 46 об'єктів нерухомості в різних регіонах України, обладнання для переробки металобрухту, 116 транспортних засобів і два плавзасоби.

При цьому паралельно банк продовжує врегульовувати цю заборгованість в позасудовому порядку.

Також банк продає право вимоги до ПП "СпецЗовнішКомплект".

За цим активом усе наявне заставне майно було реалізовано, процедура ліквідації цього позичальника знаходиться на завершальній стадії.

Водночас банк продовжує роботу щодо стягнення заборгованості з фізичної особи – поручителя та вживає заходів щодо притягнення посадових осіб та власників боржника до субсидіарної відповідальності.

Стартова ціна лоту становить 105,3 млн грн. Попередній аукціон, проведений за принципом англійського аукціону (на підвищення), не відбувся, тому банк виставляє право вимоги на голландський аукціон.

"Ощадбанк продовжує застосовувати всі передбачені чинним законодавством інструменти врегулювання проблемних активів з метою зниження їх рівня в портфелі банку", – говориться у повідомленні.

"Ощадбанк застосовує цей інструмент лише в тих випадках, коли цей сценарій є найбільш вигідним. При цьому він часто використовується паралельно з іншими інструментами судового та позасудового врегулювання", — зазначив Юрій Каціон, голова правління Ощадбанку.

Нагадаємо:

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