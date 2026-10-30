Ринок відходів: 49 мільярдів гривень доходу і майже нульова рентабельність – дослідження

Повномасштабна війна різко збільшила фізичний масштаб українського ринку відходів, але незважаючи на те, що 5 000 компаній отримали минулого року 178,3 млн грн чистого прибутку, сукупна рентабельність становила лише 0,4%.

Про це йдеться у дослідженні YC.Market.

Аналітична команда дослідила 6 529 юридичних осіб за шістьма основними видами економічної діяльності.

Для сукупного фінансового аналізу використано дані 5 000 компаній із цієї вибірки, відсортованих за доходом.

Фінансовий зріз перших 5 000 компаній вибірки показав 48,8 млрд грн доходу та 178,3 млн грн чистого прибутку у 2025 році. Сукупна рентабельність становила лише 0,4%.

Майже 78% компаній у вибірці зосереджені у двох напрямах – 47% мають основний вид економічної діяльності по збиранню безпечних відходів, ще 40% – по відновленню відсортованих відходів.

Найбільші обороти серед лідерів з основним ВЕД у відновленні відсортованих відходів. Топ-5 компаній з цим ВЕД отримали майже 12 млрд грн доходу – утричі більше, ніж топ-5 компаній з основним ВЕД зі збирання безпечних відходів.

Великі обороти не означають високу рентабельність – "ГАЛ-КАТ" при 4,6 млрд грн доходу мав рентабельність 0,8%, тоді як "Дніпро Монтаж" при 1 млрд грн доходу – 14%.

"Відбудова створює нову сировинну базу для ринку – із 11,7 млн тонн відходів від руйнувань, які ще потрібно прибрати та обробити, до 8,2 млн тонн потенційно придатні для перероблення та повторного використання", – говориться у дослідженні.

У зведеному вивантаженні 5 000 компаній сукупний дохід становив 48,8 млрд грн у 2025 році проти 78 млрд грн у 2024-му. Скорочення – 29,2 млрд грн, або майже 38%.

Фінансовий результат водночас змінився з 7 млрд грн збитку у 2024 році на 178,3 млн грн прибутку у 2025-му. За сукупної рентабельності 0,4% це радше вихід до точки беззбитковості, ніж висока прибутковість.

Агрегований показник охоплює шість різних основних ВЕД – від комунального збирання до переробки та розмінування, тому не описує економіку окремого сегмента.

За кількістю учасників ринок концентрується у двох напрямах. На основний ВЕД зі збирання безпечних відходів припадає 3 069 компаній, або 47% вибірки, а на основний ВЕД з відновлення відсортованих відходів – ще 2 015 або 31%. Разом це майже 78% усіх юридичних осіб у дослідженні.

За оборотами найбільших компаній співвідношення вже інше. Топ-5 з основним ВЕД у відновленні відсортованих відходів сукупно отримали 11,9 млрд грн доходу у 2025 році – найбільше серед п'яти порівнюваних видах діяльності.

У компаніях з основним ВЕД зі збирання безпечних відходів цей показник становив 4,1 млрд грн, в обробленні та видаленні безпечних – 1,7 млрд грн.

Показник відображає сукупний дохід п'яти найбільших за доходом компаній по кожному основному виду економічної діяльності, а не загальний дохід сегмента.

YC.Market нагадує, що за дослідженням ПРООН, станом на вересень 2025 року на підконтрольних уряду України територіях утворилося 17,2 млн тонн відходів від зруйнованих і пошкоджених житлових будівель. Із 11,7 млн тонн, які ще потрібно прибрати та обробити, до 8,2 млн тонн потенційно придатні для перероблення та повторного використання.

З цієї сировини потенційно можна виробляти 50 видів будівельної продукції, зокрема цемент, товарний бетон і збірні бетонні вироби. Щоб цей потенціал перетворився на ринок, потрібні стандарти якості, випробування матеріалів, покупці та правила закупівель.

Критичний фактор – логістика, кажуть аналітики. Бетон і цегла мають значну вагу та порівняно невисоку вартість, тому далеке перевезення може нівелювати економічний ефект перероблення.

Найбільш життєздатною виглядає модель регіональних хабів поблизу зон великих руйнувань і майбутнього будівництва.

На початок 2026 року за підтримки ПРООН в Україні вже прибрали та відсортували 1 млн тонн відходів руйнувань у восьми областях.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що внаслідок пошкодження та руйнування житлових будівель на підконтрольних уряду України територіях станом на вересень 2025 року утворилося близько 17,2 мільйона тонн відходів від руйнувань.

Раніше лабораторне дослідження засвідчило, що перероблені уламки будівель, зруйнованих під час війни, можна використати для виробництва бетонних сумішей.