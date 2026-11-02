Аналітики з’ясували, скільки торговельних марок в Україні належать росіянам

В Україні є понад 234 тисяч діючих торговельних марок, при чому 1 299 з них належать російським власникам, а ще 312 мають серед співвласників білоруських фізичних або юридичних осіб.

Про це йдеться у дослідженні YouControl.

Аналітики R&D центру YouControl проаналізували дані Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій про їхніх власників. До вибірки увійшли лише чинні торговельні марки.

78% діючих торговельних марок належать українським власникам. Серед іноземних лідирують США, Кіпр, Швейцарія та Велика Британія.

Найбільші портфелі торговельних марок мають компанії з такими основними видами економічної діяльності як: харчова промисловість, телекомунікації і фармацевтика.

Найбільше компаній-власників зареєстровано в Києві та Київській області. Кожна п'ята компанія-власник торговельної марки пов'язана з корпоративною групою в системі YouControl.

Аналітики звертають увагу, що 163 українські компанії-власники торговельних марок мають повідомлення про санкції.

Тим часом російські та білоруські власники досі мають діючі торговельні марки в Україні: 1 299 торговельних марок належать російським, а 312 — білоруським фізичним і юридичним особам.

За даними УКРНОІВІ в період з 1992 року до вересня 2026-го в Україні зареєстровано майже 394 тис. торговельних марок. Станом на 1 жовтня 2026 року понад 234 тис. із них залишаються діючими.

Найбільше нових торговельних марок реєстрували у 2021 році — 22 450, та у 2025 році — 20 279. Водночас із 2016–2017 років зростала кількість торговельних марок, дія яких припиняється.

Пік припав на 2023 рік (14 072), а у 2022 році цей показник становив 13 066. Упродовж досліджуваного періоду нових реєстрацій було більше, ніж припинень дії. Однак у 2022–2023 роках ці показники майже зрівнялися.

Фахівці R&D центру YouControl дослідили, що 4 774 компанії (22% досліджуваної вибірки) пов'язані з 2 030 корпоративними групами, представленими в аналітичній системі.

Водночас цей зв'язок не є взаємовиключним: одна компанія — власник торговельних марок може входити до кількох корпоративних груп. Також одна група може об'єднувати кілька компаній із вибірки.

За кількістю компаній-власників торговельних марок переважають такі корпоративні групи як: "Систем Кепітал Менеджмент (СКМ)" (64 компанії), "Приват" (60), "Драгон Капітал" (34), "Істван" (30) та "Груп ДФ" (30).

"Ключові особи двох із цих корпоративних груп перебувають під санкціями РНБО: з "Приват" — Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, з "Груп ДФ" — Дмитро Фірташ", – зазначено у дослідженні.

Серед українських компаній-власників діючих торговельних марок 163 мають санкційні зв'язки. Йдеться як про юридичних осіб, безпосередньо внесених до санкційних списків, так і про компанії, пов'язані з підсанкційними учасниками, акціонерами, кінцевими бенефіціарними власниками або керівниками.

Наприклад, ПРАТ "МОРШИНСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД "ОСКАР" має у власності 112 діючих торговельних марок. Водночас її акціонер — кіпрська компанія "Інтернешнл Дистриб'юшн Системз Лімітед" знаходиться під дією санкцій РНБО.

А компанія ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ", що володіє двома торговельними марками і належить підсанкційному колишньому народному депутату України Тарасу Козаку, безпосередньо внесена в санкційний перелік РНБО.

Як зазначають аналітики, 159 українських компаній-власників діючих торговельних марок мають у структурі власності представників РФ.

Зокрема, акціонером ПрАТ "ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА", що володіє 45 торговельними марками, є російська компанія "ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН ПРОДУКТИ ПІТАНІЯ". Серед засновників/учасників ТОВ "ОМНІФАРМА КИЇВ", до портфеля якого входять 19 торговельних марок, значиться громадянка Росії Наталія Філатова.

Ще 110 компаній із досліджуваної вибірки входять до міжнародних холдингів (груп), серед учасників яких є юридичні особи, зареєстровані в Російській Федерації.

"Наприклад, ТОВ "САНДОРА" входить до списку дочірніх компаній PEPSICO,INC. (станом на 27 грудня 2025 року) разом із кількома російськими компаніями, згідно з даними SEC", – говориться у дослідженні.

Нагадаємо:

У 2022 році аналітики з'ясували, що понад 3200 популярних торговлеьних марок, під якими виготовляють дитяче харчування, ліки, косметику та інші товари в Україні, належать резидентам РФ.