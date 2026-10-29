Росія продовжить заборону на експорт дизелю попри угоду із США – Reuters

Росія продовжить заборону на експорт дизельного палива до кінця року, водночас дозволивши деяким компаніям відвантажувати паливо за квотною системою, щоб виконати свої нові експортні зобов'язання перед США.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Москва і Вашингтон домовилися про постачання дизельного палива після телефонної розмови правителя РФ Владіміра Путіна та президента США Дональда Трампа на початку цього місяця.

Енергетичне перемир'я між Росією та Україною, оголошене разом із цією угодою, дозволило Москві збільшити виробництво палива. Водночас дефіцит палива на початку цього року змусив уряд зберегти жорсткий контроль за експортом нафтопродуктів.

Віце-прем'єр-міністр РФ Алєксандр Новак заявив у вівторок, що три танкери, які перевозять російський дизельне паливо на експортні ринки, вже вирушили в дорогу, а четвертий відпливе 28 жовтня.

Новак також зазначив, що російські нафтопереробні заводи швидко відновлюються після ремонтів. Джерела повідомили, що завантаженість нафтопереробних заводів наприкінці жовтня зросла на 25% порівняно з початком місяця після того, як атаки дронів на об'єкти стихли.

Згідно з чинною забороною на експорт дизельного палива, уряд дозволяє обмежений експорт через систему квот. За словами джерел, у листопаді ці квоти збільшаться в чотири рази порівняно з жовтневим рівнем — до 2 млн метричних тонн, або близько 0,5 млн барелів на добу. Поставки в рамках існуючих міжурядових угод також продовжуватимуться.

Нагадаємо:

Середні ціни на дизельне пальне в США зросли на 7 центів з моменту укладення угоди президента США Дональда Трампа з Росією про постачання дизелю.