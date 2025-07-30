Нардеп рассказал о ходе работ во львовском индустриальном парке

Внутриплощадочные сети первой очереди Львовского индустриального парка Formatsia Industrial Park готовы уже на 85%, завершение включая благоустройство запланировано на конец августа 2025 года.

Об этом в Facebook написал заместитель председателя экономического комитета Верховной Рады Дмитрий Кисилевский.

"Вместе с коллегами по Комитету Верховной Рады по вопросам экономического развития ознакомились с ходом работ. Это контрольный визит во львовский индустриальный парк Formatsia Industrial Park. Для развития его инженерной инфраструктуры государство выделило 114,9 млн. грн", - сообщил он.

"Внешние инженерные сети 1 очереди будут завершены в ноябре. Ну а весь проект рассчитан на 2 года, все сети на полную мощность заработают в декабре 2026 года. Возведение промышленных зданий продолжается полным ходом. Большинство из них - под конкретного заказчика", - рассказал Кисилевский.

По его словам, новый завод по производству сэндвич-панелей уже завозит и монтирует оборудование, и запуск запланирован на август. Также к въезду в новое помещение готовятся предприятие по производству пластиковых крышечек бутылок для воды и завод по металлообработке.

На этапе фундаментных работ находится строительство новой площадки для производства спецтехники компании "Пожмашина". Отдельное здание будет рассчитано для относительно небольших предприятий, часть арендных площадей там планирует занять производитель носков.

"Управляющая компания индустриального парка занимается не только строительством, но и предоставляет резидентам немало сервисных услуг. В частности, для участников парка действует рекрутинговое агентство для набора персонала на будущие производства", - отметил заместитель председателя экономического комитета.

"Предоставляется помощь по поиску моделей долгосрочного финансирования, и не без успеха: под кредит коммерческого банка на один из проектов индустриального парка ЕБРР предоставил гарантии. Также все резиденты максимально проинформированы о программах политики развития украинских производителей "Сделано в Украине", - добавил он.

"Индустриальные парки - один из инструментов политики "Сделано в Украине". Она объединяет программы содействия бизнесу, направленные на то, чтобы в Украине было выгодно производить, инвестировать и экспортировать", - пишет депутат.

Напомним:

Ранее сообщалось, что индустриальные парки "КРОНОСПАН РОВНО" в Ровенской области и "КИТ" в Киевской получили государственное финансирование на общую сумму 203 млн грн в рамках утвержденной правительством программы стимулирования.

В Украине насчитывается около сотни индустриальных парков, из которых 38 созданы за последние полтора года. В прошлом году на развитие инфраструктуры в этих локациях перечислили более 925 млн грн, в этом году предусмотрели в госбюджете 500 млн грн.

В мае Кабинет министров согласовал исключение из Реестра индустриальных (промышленных) парков индустриальные парки iPark, "Яворовский", "Ланновский", E40 Industrial Park.

Впоследствии стало известно, что в Виннице построят новый индустриальный парк для производителей "Формация.Винница".

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Украине зарегистрировали 31 новый индустриальный парк, что почти втрое больше, чем в предыдущие годы. В начале марта в реестр было включено 98 парков.

В 2023 году сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития станет владельцем 35% акций львовского индустриального парка М10 и инвестирует в него 24,5 млн долларов.