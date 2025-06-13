Нардеп хоче побачити лист СБУ щодо нового управляючого часткою "Вента.ЛТД"

АРМА лише в день відбору переможця конкурсу на управителя частки фірми "Вента.ЛТД" звернулася до СБУ, щоб перевірити, чи пов'язаний власник "І.К.ВЕЛ" із цією часткою.

Про це у Facebook написала голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної діяльності Анастасія Радіна.

Вона зазначає, що голова Агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума каже, що рішення укласти договір із ТОВ "І.К.ВЕЛ" було ухвалено після відповіді СБУ.

"Однак саме цю відповідь пані Дума чомусь не оприлюднила. Прошу оприлюднити цей документ, датований до дати підписання договору", - звернулася голова комітету з питань антикорупційної діяльності до Олени Думи.

"АРМА віддала заарештовану в росіян частку корпоративних прав фармдистриб'ютора "Вента.ЛТД" ймовірно пов'язаним із ними особам. Саме цим особам пані Дума публічно обіцяла не дозволити впливати на конкурс, оскільки це, цитую, "компанія, кінцевим бенефіціаром якої є сам директор і один із власників "Вента.ЛТД", - написала Радіна.

Нагадаємо:

Раніше Анастасія Радіна заявила, що Агентство з розшуку та менеджменту активів передає частку фармгіганта "Вента.ЛТД" в управління особам, імовірно пов'язаним із російським власником.

Йдеться про управління 24% заарештованими активами ТОВ "ВЕНТА.ЛТД", яке входить до трійки найбільших фармацевтичних дистриб'юторів в Україні. Ці активи були заарештовані та передані в управління АРМА рішенням Печерського районного суду.

Як написала в Telegram голова АРМА Олена Дума, АРМА підписало договір із новим управителем для російської частки заарештованого фармгіганта "Вента ЛТД". За результатами перемогу в конкурсі здобуло ТОВ "И.К.ВЕЛ", з яким АРМА підписало договір на управління активом.

Олена Дума також повідомила, що АРМА постійно взаємодіє з правоохоронними органами "щодо встановлення зв'язків з рф або власниками заарештованих активів у всіх кейсах без винятку". І листувалася з СБУ та СЗР "щодо відсутності зв'язку з рф у переможця конкурсу.

У 2022 році повідомлялося, що суд наклав арешт на російську частку в дніпровській фармкомпанії "Вента.ЛТД", її посадовців підозрюють у відмиванні коштів і пособництві державі-агресору".

За даними Youcontrol, на 24% належали російській АТ "Катрен", ще по 24% - у власності німців Генріха та Анни Ріттер. У межах кримінального провадження правоохоронці задокументували факт протиправної діяльності посадових осіб підприємства, чверть статутного капіталу якого належить російському бенефіціару.

Компанія є дистриб'ютором лікарських препаратів і медичних товарів у заклади охорони здоров'я, зокрема й за бюджетні кошти. Обсяги загального доходу підприємства у 2020 році становили близько 13 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що АРМА завершило аукціон із відбору управителя російської частки одного з найбільших фармацевтичних дистриб'юторів України "Вента.ЛТД", що належала російським власникам. Ринкова вартість російської частки (24%) станом на 30.06.2024 становила 89,6 млн грн.