Наглядову раду "Оператора ГТС України" сформовано

Міністерство енергетики України обрало двох нових представників держави до складу наглядової ради ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", тож тепер її склад сформовано.

Про це повідомляє Міненерго.

"Членами наглядової ради обрано Віталія Зубрія та Руслана Стрільця, строк їхніх повноважень становить три роки. До складу наглядової ради ОГТСУ входять також три незалежні експерти", – говориться у повідомленні.

Міненерго повідомляє, що склад наглядової ради сформовано з урахуванням ключових компетенцій. І це "дозволяє забезпечити системний підхід до управління та ефективну реалізацію стратегічних ініціатив".

"Формування складу наглядової ради є ще одним кроком для зміцнення корпоративного управління в енергетичній сфері. Рада забезпечує стратегічний нагляд, прозоре управління та безперебійне функціонування ОГТСУ, що має важливе значення для національної безпеки та транзиту газу до країн ЄС", – говориться у повідомленні.

"Призначення членів наглядової ради є частиною комплексної політики Міністерства енергетики з реформування корпоративного управління у державних підприємствах та відповідають міжнародним зобов'язанням України", – повідомляє міністерство.

Нагадаємо:

Раніше аналітична група ICIS заявила, що Оператори електро та газотранспортних систем України можуть втратити фінансування та сертифікацію як незалежні компанії. Адже Міністерство енергетики змінило їхній статут корпоративного управління без попередніх консультацій з міжнародними інституціями та донорами.

2 вересня 2024 року Володимира Кудрицького було звільнено з посади очільника НЕК "Укренерго". У квітні Дмитро Липпа залишив посаду керівника "Оператору ГТС України".Також повідомлялося, що генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Дмитро Липпа піде з посади після завершення опалювального сезону 2024-2025 років.