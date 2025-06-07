"Укренерго" та ОГТСУ можуть втратити донорів через "відкат" корпоративного управління

Оператори електро та газотранспортних систем України можуть втратити фінансування та сертифікацію як незалежні компанії після того, як Міністерство енергетики змінило їхній статут корпоративного управління без попередніх консультацій з міжнародними інституціями та донорами.

Про це повідомляє аналітична група ICIS.

Джерела ICIS зазначили, що статути операторів систем передачі як незалежних компаній були попередньо узгоджені з міжнародними донорами, такими як Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), а також з "Енергетичним співтовариством".

"Енергетичне співтовариство" є міжнародною інституцією, завданням якої є розширення єдиного енергетичного ринку ЄС на південний схід Європи, яка надала українським компаніям сертифікацію як незалежним операторам.

У ICIS зазначають, що всі кредити ЄБРР, а також кредити інших міжнародних фінансових установ містять умови, які чітко зазначають, що статут компанії не може бути змінений без попереднього схвалення банків, які вже надали кредити.

Міністерство енергетики, як єдиний акціонер обох операторів мереж, зобов'язане отримати підтвердження від Енергетичного співтовариства щодо зміни статуту корпоративного управління. Вони наполягали, що цього не було зроблено.

Міжнародні зацікавлені сторони висловлюють занепокоєння щодо незалежності державних підприємств в Україні після того, як уряд звільнив керівників компаній "Нафтогаз", ГТСОУ та "Укренерго".

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Нагадаємо:

2 вересня 2024 року Володимира Кудрицького було звільнено з посади очільника НЕК "Укренерго".

У квітні Дмитро Липпа залишив посаду керівника "Оператору ГТС України"