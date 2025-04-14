Екскерівник ГТС пояснив, чому достроково йде з посади

Екскерівник ТОВ "Оператор ГТС України" Дмитро Липпа заявив, що йде з посади, бо виконав усі задачі, які йому були цікаві.

Про це він заявив в інтервʼю для Forbes Україна.

У відповідь на питання журналістів про причини своєї відставки, Липпа заявив, що виконав усі завдання, які його цікавили.

"Забезпечив припинення транзиту, оптимізував систему для зменшення споживання газу, оптимізував команду, скоротив інші витрати компанії, розбив корупційні схеми. Потенціалу для інших тектонічних змін уже не бачу", – зазначив Липпа.

Водночас Липпа заперечив вплив на ОГТСУ із Офісу Президента, зокрема зі сторони ексрадника Ростислава Шурми.

Заробітна плата Липпи у ОГТСУ становила 1,2 млн грн "брудними" на місяць.

Після звільнення Дмитро Липа планує йти у приватний сектор, він повідомив, що має пропозиції зайняти керівні посади від великий індустріальних компаній.

За словами Липпи, у 2024 році на зниження доходів ГТС вплинуло знецінення активів через закінчення транзиту.

"Ми отримували умовно 38 млрд грн на рік, а у 2025 році дохідна частина складе близько 25 млрд грн", – додав Липпа.

Нагадаємо:

Повноваження генерального директора Оператора ГТС України з 10 квітня тимчасово (до завершення конкурсного відбору) здійснюватиме операційний директор ОГТСУ Владислав Медведєв. Попередній гендиректор компанії Дмитро Липпа більше не працює в ОГТСУ.